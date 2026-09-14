Ecuador presentó a Gallardo con una frase que emocionó al mundo River

Gallardo tendrá un nuevo desafío y relanzará su carrera como DT de selección, tras un pobre segundo ciclo en River.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó lo que era un secreto a voces: Marcelo Gallardo, el DT múlti campeón con River fue confirmado como entrenador de la selección ecuatoriana que se quedó sin técnico tras la eliminación ante México en los 16 avos de final del Mundial 2026.

"Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo", publicaron en las redes sociales oficiales. El impacto fue rápido debido al alcance que tiene el técnico que, desde su salida del "millonario", en febrero de 2026, comentó el mundial para una señal televisiva.

Ecuador vuelve a apostar por un argentino de cara a la Copa del Mundo 2030. Beccacece dirigió a la "tricolor" en 2026, en la cual cayó ante México en 16vos de final pero logró un histórico triunfo ante Alemania en primera ronda. Previamente, Gustavo Alfaro había estado al frente en Qatar 2022, aunque no logró superar la fase de grupos.

El "muñeco" tuvo su época dorada en River entre 2014 y 2022, cuando decidió salir y fue en busca de nuevas aventuras, sin éxito, en el Al Ittihad de Arabia Saudita. Su regreso al club de Núñez fue muy rápido, en agosto de 2024, pero un año después renunció envuelto en un pobre nivel futbolístico y sin resultados deportivos.



