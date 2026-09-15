Del otro lado del mostrador: lo que la temporada le enseña al marplatense sobre su propio viaje

Cualquier marplatense puede reconocer la escena sin esfuerzo. Siete de la mañana de un sábado de enero, la terminal o el acceso por la Ruta 2, y una familia que baja con bolsos, reposeras y cara de no haber dormido. No saben cuánto tendría que salir el viaje hasta el departamento que alquilaron. No saben si esa cuadra queda cerca o lejos. No saben que a esa hora todavía no los va a atender nadie en la inmobiliaria. Y, sobre todo, no tienen con qué comparar: el primer precio que escuchan es el único precio que conocen.

Esa escena se repite unos tres millones de veces por temporada. Según los datos del Ente Municipal de Turismo y Cultura, entre el 1º de diciembre y el 28 de febrero llegaron a la ciudad 3.141.472 visitantes —una caída respecto del verano anterior, pero igual casi cinco veces la cantidad de gente que vive acá—, con enero concentrando más de 1,28 millones de arribos. El marplatense pasa el verano viendo llegar gente que no sabe dónde está parada. Es, técnicamente, un experto en el tema.

Lo curioso es que ese conocimiento casi nunca se aplica en la dirección contraria.

Lo que sabe el local y no sabe el que llega

Un vecino de Mar del Plata sabe cosas que en enero valen plata y que el visitante ignora por completo. Sabe que hay horarios en los que conviene no moverse. Sabe cuándo un recorrido se está estirando de más. Sabe qué se reserva con anticipación y qué se consigue igual sobre la hora. Sabe distinguir el precio de temporada del precio inflado, que no son la misma cosa. Y sabe, sobre todo, que el momento de peor capacidad de decisión es justo el de la llegada: con calor, con equipaje y con chicos cansados, nadie negocia bien.

Nada de esto tiene que ver con la viveza ni con la desconfianza. Es simplemente información local. El que la tiene, decide mejor.

El día en que el que llega sos vos

Ahora mudá esa escena a Barajas un martes a las seis de la mañana, o a Miami después de dos horas de migraciones, o a Santiago de Chile con un vuelo que salió demorado. Todo lo que en Mar del Plata juega a tu favor, allá juega en contra, y encima con tres agravantes: no manejás la moneda, puede que no manejes el idioma y no tenés la menor idea de qué distancia hay entre el aeropuerto y la dirección que anotaste en un papel.

El turista que llega a Mar del Plata, al final del día, habla tu mismo idioma y sabe cuánto vale un peso. Vos, cuando aterrizás afuera, arrancás bastante peor parado que él.

De ahí sale una regla sencilla: lo que decidís cansado y sin información, decidilo antes. No es una cuestión de comodidad ni de lujo. Es reconocer que hay tres momentos puntuales de un viaje en los que la asimetría está claramente en tu contra.

Los tres momentos en que se paga de más

El primer arribo. Es el peor de todos, porque combina cansancio, desconocimiento y cero margen de comparación. Es el equivalente exacto de la familia bajando en la terminal a las siete de la mañana. Por eso es el tramo que más sentido tiene tener resuelto de antemano: no porque un auto reservado sea más barato que un tren o un colectivo urbano —muchas veces no lo es, y sería mentirte decir lo contrario—, sino porque el precio queda fijado antes de que el cansancio opine. Plataformas de traslados privados como Transpovia, que trabaja en aeropuertos de Estados Unidos, Europa, el Caribe y América Latina, reservan con tarifa cerrada, peajes incluidos y seguimiento del número de vuelo, de modo que si el avión llega tarde o migraciones se demora, la reserva se reprograma sola en lugar de vencerse. Lo que comprás ahí no es velocidad: es previsibilidad.

Los traslados entre terminales. Cambiar de aeropuerto, ir del aeropuerto al puerto o llegar a una estación de tren en otra ciudad son los tramos peor calculados de cualquier viaje. Se los piensa como un trámite corto y suelen llevar el doble de tiempo del previsto. Vale la misma lógica que cualquier marplatense aplica un 1º de enero: el tiempo en la calle no es el que dice el mapa.

La vuelta con horario fijo. Acá la regla se invierte parcialmente. Cuando hay que estar en un aeropuerto a una hora determinada y hay un solo vuelo por día, el transporte público suele ser más confiable que un auto, porque no se come el embotellamiento. Pero sea cual sea la opción, tiene que estar decidida la noche anterior, no esa misma mañana.

Fuera de esos tres momentos, la ecuación cambia: una vez instalado, con el chip funcionando y algo de efectivo encima, los movimientos cortos casi siempre salen más baratos resueltos sobre la marcha.

El tramo previo, que acá pesa distinto

Conviene decirlo porque es específico de la ciudad: para un vuelo internacional, el viaje real arranca mucho antes del despegue. El Ástor Piazzolla opera fundamentalmente conexiones de cabotaje, así que la mayoría de los vuelos de larga distancia implican los casi 400 kilómetros hasta Ezeiza por la Ruta 2.

Eso ordena dos decisiones. La primera es el horario: los servicios que salen de Mar del Plata de madrugada para llegar a tiempo a un vuelo de la mañana dejan poquísimo margen ante cualquier imprevisto en la ruta, y la mayoría de los viajeros descubre eso recién cuando ya está tarde. La segunda es económica: si viajan tres o cuatro personas con equipaje, el costo por cabeza de un traslado contratado puede quedar más cerca del pasaje individual de lo que uno supone, y el auto propio estacionado dos semanas rara vez sale tan barato como parece en la cuenta rápida.

La regla, en una línea

Preguntale a cualquier vecino qué le diría a un turista que llega a la ciudad en pleno enero y la respuesta va a ser más o menos la misma: preguntá el precio antes, no aceptes lo primero que te ofrezcan y dejá arreglado lo que puedas dejar arreglado.

Es un consejo excelente. El único problema es que casi nunca nos lo aplicamos a nosotros mismos.