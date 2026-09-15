No es su mejor día: echaron a L-Gante de Masterchef

En medio del nuevo escándalo judicial que atraviesa L-Gante que afronta una acusación por amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, Telefe decidió desvincularlo de la nueva edición de Masterchef Celebrity a semanas de iniciar el rodaje.

La decisión del canal de la familia fue comunicada en las redes sociales de la emisora. "Queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity", indicaron.

Tras la sorpresiva publicación que se volvió tendencia de inmediato, la panelista Damasia Ochoa tomó contacto directo con el referente de la Cumbia 420 para indagar sobre las razones detrás de la tajante decisión de la emisora. "Estoy poniéndome en comunicación, no te puedo afirmar nada por ahora", respondió "Keloké".

"No pienso hablar hasta más tarde o mañana. No estoy enojado, estoy ocupado con mis cosas y no quiero sacar el foco de ahí", expresó el cantante al minimizar el impacto del anuncio institucional en sus plataformas oficiales.

Finalmente, el artista le restó trascendencia a las versiones que circularon en la pantalla chica y desafió las posturas de los analistas de farándula que debatieron sobre su situación contractual. "Más tarde hablaré sobre el tema. Afirmen lo que quieran, luego les daré mi palabra. No estoy enterado, no sé cuál es la palabra final, luego veré", concluyó el artista, en medio del cruce entre comunicadores como Ángel de Brito y Nahuel Saa por la primicia del despido.

El elegido para sumarse a MasterChef Celebrity en reemplazo del autor de "Otra poesía" es Mike Amigorena, un perfil que la emisora venía persiguiendo desde el comienzo del casting.