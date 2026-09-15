Una mujer denunció por amenazas con armas a LGante y su entorno, y los allanaron: qué encontraron

L Gante quedó envuelto en un nuevo conflicto judicial luego que una joven lo denuncie a él y a parte de su grupo familiar por amenazas agravadas por uso de armas de fuego. Por tal motivo, efectivos de la Policía Bonaerense, por orden de la Justicia, procedieron a realizar tres allanamientos.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y tienen como objetivos dos viviendas ubicadas dentro del country Terravista y otro domicilio particular de General Rodríguez.

L Gante enfrenta un nuevo proceso judicial

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que alquilaba un inmueble ubicado sobre la calle 25 de Octubre. Según su relato, el conflicto comenzó cuando fue interceptada por un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío del cantante.

De acuerdo con la denuncia, el hombre la habría amenazado y le habría exigido que abandonara la propiedad bajo el argumento de que pertenecía a L-Gante. Pero el conflicto no terminó allí. Días después, el propio Valenzuela se habría presentado en el lugar acompañado por un grupo de personas.

La mujer aseguró que el cantante y sus acompañantes irrumpieron por la fuerza e intimidaron con armas de fuego a quienes se encontraban en la propiedad para exigirles nuevamente que abandonaran el terreno.

L Gante y su familia fue notificada de la causa por amenazas

Tras la denuncia, investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) realizaron distintas tareas de campo y analizaron cámaras de seguridad de la zona.

En los procedimientos se secuestraron el auto que según la investigación, Valenzuela habría conducido durante al menos uno de los episodios que originaron la denuncia, tres celulares secuestrados serán sometidos a peritajes tecnológicos para extraer información vinculada a la causa.

Valenzuela y un allegado fueron notificados de la formación de una causa por amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todos los cargos en concurso real entre sí. El caso está a cargo de la UFI N° 10, conducida por la fiscal María Florencia Toscano, que aguarda los resultados definitivos de los procedimientos para resolver las próximas medidas procesales respecto de las personas investigadas.