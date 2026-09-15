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Copa Sudamericana

Boca busca el pasaje a la semifinal en el mítico Morumbí

El equipo del "Vasco" intentará mantener la ventaja obtenida en La Bombonera.

Boca sacó ventaja corta pero ventaja al fin en la ida en La Bombonera.

15 de Septiembre de 2026 08:10

Por Redacción 0223

PARA 0223

Llegó el momento. Este martes, con el mítico Estadio Morumbí como escenario, Boca Juniors vuelve a ver las caras con Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. 

​​​​​​Luego del 1-0 conseguido en la ida gracias al solitario tanto de Miguel Merentiel, el Xeneize busca sellar el boleto rumbo a las semifinales del certamen continental.

​​​​​​En territorio brasileño, el equipo comandado estratégicamente por Rodolfo Arruabarrena intentará meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana. El "Vasco"​​​​​​ recupera a Milton Delgado, pieza clave en la estructura.

​​​​​​Cabe destacar que, de finiquitar la clasificación, el combinado Xeneize deberá lidiar con el ganador de la serie compuesta por Vasco da Gama e Independiente Santa Fe..

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