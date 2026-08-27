Coudet, golpeado, se despidió de River y hay nuevo DT interino

El director técnico Eduardo Coudet anunció que dejó su cargo en River luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana: “Insostenible sin los resultados”. Leonardo Ponzio se hará cargo de manera interina.

La decisión se da en medio de un muy flojo inicio de semestre de River, en el que quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Sudamericana frente a Aldosivi de Mar del Plata, alcanzó su peor racha histórica de cinco derrotas en competencias locales y marcha decimocuarto en la Zona B del Torneo Clausura.

Sin embargo, la estocada final fue la eliminación ante Independiente Santa Fe de Colombia en una interminable definición por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Durante la conferencia de prensa, Coudet analizó su paso por el “Millonario” y recordó que “tuvimos un comienzo bueno a nivel deportivo y en esta segunda mitad de año realmente no arrancamos bien”. En este sentido, subrayó que “hemos dicho desde un principio que había un proceso, con la conciencia también de que ese proceso en River es insostenible sin los resultados”.

Coudet también hizo mención a las declaraciones que había hecho cuando asumió en el cargo, al destacar que “fui el primero en ponerse plazos y tenía en claro que en este club hay que ganar y jugar bien”.

Por otra parte, se lamentó porque “en los últimos partidos habíamos empezado a encontrar cosas buenas que se iban a ir sosteniendo a partir de jugar cada vez más, pero la necesidad de sostener los resultados no se dio… Ayer estábamos para golear y terminamos eliminados”.

“Me encanta la exigencia y la de este club, con el cual estoy agradecido, así que le agradezco a todos”, continuó Coudet, quien además agregó: “Armamos un gran plantel que con el tiempo dará muchísimas alegrías. El tiempo va a poner en orden las cosas”.

Por último, adelantó que “desde mi lugar, ahora de afuera, estaré apoyando y deseando lo mejor. No tengo más para decir, simplemente gracias”.