L-Gante y Maxi López compartieron un streaming... ¡y recibieron un picante mensaje de Wanda!

Desde los estudios del OLGA Hostel, ubicados en Playa Grande, se dio uno de los cruces más esperados en el mundo del espectáculo: L-Gante y Maxi López en un mismo programa de streaming y sin guardarse nada.

Ambos con un importante pasado amoroso y mediático con la siempre polémica Wanda Nara, coincidieron en Sería increíble este lunes por la mañana. Y, como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de este "crossover" inédito.

En una ambiente decididamente distendido, el cantante y el exfutbolista recordaron cómo se conocieron por primera vez, con una relación marcada por su vínculo con la conductora de Masterchef Celebrity, y, lejos de vivir un cruce incomodo, entretuvieron a propios y extraños compartiendo anécdotas que nadie conocía.

Maxi López contó que se conoció con L-Gante en Ginebra (Suiza), donde reside, cuando acompañó a quien entonces era su pareja. "Nos conocimos tomando un té", reveló el exRiver Plate. A partir de ese entonces, comenzó la relación entre Elián y Maximiliano.

No obstante, el momento más divertido de la mañana llegó cuando Wanda Nara decidió unirse a la conversación vía telefónica, y, con su sello característico, lanzó una picante dedicatoria sobre cómo fue la ruptura con ambos.

Pero eso no fue todo, porque también hubo tiempo para un importante reproche por parte de la mediática, quien se animó a revelarle a Nati Jota —quien conduce el ciclo de Sería increíble— que, contabilizando las infidelidades de Maxi López y L-Gante contra ella, se podía sumar a "media Argentina".

Sin dudas, se trató de una charla que llena de momentos divertidos y de gran utilidad para seguir hilvanando los hilos de los "Wandagate", como son mencionados los escándalos mediáticos que tienen a Wanda Nara como protagonista principal.