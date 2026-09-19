Las chicas de la AAMH arrasaron y van por el ascenso

El Seleccionado Sub 19 de Damas de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) goleó por 8 a 0 a la Asociación del Sudoeste de Buenos Aires en el último partido de la fase de grupos del Campeonato Argentino Ascenso ‘A’ que se disputa en Monte Hermoso.

Con la clasificación anticpada obtenida el jueves el conjunto marplatense volvió a mostrar su desempeño y dejó a la ciudad como líder de la Zona A. Maite Tabares fue la encargada de abrir el marcador a los 6′ con un gol de córner. Dos minutos más tarde, Giuliana Vedova amplió la diferencia de la misma manera. A los 36′ Eloisa Figueroa anotó el tercer gol, mientras que Olivia Plebani Alabart sumó otro tanto a los 40′. A los 43 minutos, Rosario Amore convirtió de penal para establecer el 5-0. Figueroa volvió a anotar a los 48′ y Vedova hizo lo propio a los 51′. Por último, Rosario Fernández Criado se encargó de cerrar el marcador a los 53′.

Este sábado las chicas se enfrentarán desde las 17:40 a Bahía Blanca, quien se posicionó segunda en la Zona B, con el objetivo de ascender a la máxima categoría de la competencia.