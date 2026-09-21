Se desarrollaron paneles y debates sobre temas clave como economía, seguridad, gestión municipal, legislación, comunicación política, redes sociales y la historia del peronismo.

Sergio Massa volvió a mostrarse en una actividad pública del Frente Renovador, esta vez participando de un encuentro nacional que reunió a más de mil jóvenes militantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El evento sirvió para debatir la situación actual de Argentina y el rumbo del espacio político.

Durante la jornada, se desarrollaron paneles y debates sobre temas clave como economía, seguridad, gestión municipal, legislación, comunicación política, redes sociales y la historia del peronismo. Massa escuchó atentamente las inquietudes de los jóvenes provenientes de distintas provincias, quienes expusieron las dificultades económicas y sociales que enfrentan en sus territorios.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando una estudiante tomó la palabra para describir los obstáculos que atraviesa la juventud en el contexto del gobierno de Javier Milei. Habló sobre los problemas económicos y la falta de perspectivas para concretar proyectos de vida. Además, dirigió un mensaje directo a Massa: “Vos vas a poder cumplir ese sueño que tiene la juventud hoy en día”, frase que fue recibida con una gran ovación.

En respuesta, Massa evitó hablar de candidaturas y afirmó que “no es hora de candidaturas”, pero sí destacó que se aproxima “una etapa de renovación en el peronismo”. Añadió que llegó el momento “de tomar el bastón de mariscal y de hacerse protagonistas”, criticando la conducción tradicional: “No se trata de seguir a un dirigente, esa etapa se terminó. Llegó el momento de armar algo en conjunto”.

Este mensaje cobra especial relevancia en medio de la discusión interna del peronismo y los movimientos que distintas agrupaciones realizan de cara al próximo ciclo electoral. Mientras Axel Kicillof reunió a dirigentes en Avellaneda, Massa centró su actividad en la juventud del Frente Renovador.

Además, Massa recordó su rol en la etapa final del gobierno de Alberto Fernández, subrayando que decidió “poner el cuerpo” para ayudar a que el peronismo completara su mandato en un momento crítico. “Siempre trabajé para el movimiento. Son momentos. Cada uno sabe cuándo tiene que participar públicamente”, expresó.

En cuanto a la actualidad global, Massa destacó los cambios que atraviesa el mundo con la revolución tecnológica y un nuevo orden internacional. En materia económica, insistió en la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo productivo que proteja la industria nacional.

Por último, durante el encuentro, Massa agradeció al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, por facilitar el espacio en la Facultad de Derecho y reafirmó un compromiso con la educación pública: “La universidad tiene que ser pública. Es un punto en el que nos ponemos de acuerdo”.