Alberto Fernández apuesta por Kicillof frente a una unión entre Cristina y Massa: "Puede irle bien, lo otro es el statu quo"

El expresidente Alberto Fernández salió a respaldar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la interna peronista y cuestionó la solidez de una alianza entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, a la que definió como "una unión de ocasión" que "sirve para la ocasión, pero es muy inestable".

En declaraciones al programa +Perfil, Fernández sostuvo que la unidad del peronismo "no está en discusión", aunque aclaró que eso no es suficiente para ganar las elecciones. Y se mostró desconcertado por el encono que genera Kicillof dentro del propio espacio: "Nunca escuché en Axel Kicillof una opinión adversa a Cristina, un gesto de discordia, un gesto que no fuera apoyo. Nunca lo vi. Entonces, no entiendo por qué tanto enojo. ¿Por qué tanto enojo? Porque no se somete. Bueno, eso no está mal".

El expresidente también llamó la atención sobre la nueva cercanía de Miguel Ángel Pichetto con Cristina Kirchner: "De repente lo veo a Pichetto, que estaba en las antípodas de Cristina, que fue candidato a vicepresidente de Macri, hablar de Cristina mañana, tarde y noche como si fuera su mejor aliado. Son momentos de confusión que hay que resolver, y esas cosas se resuelven dejando que la gente vaya a votar y elija la mejor conducción".

Kicillof frente al statu quo

Fernández planteó un escenario hipotético en el que Kicillof enfrente una alianza entre Cristina Kirchner y Massa y no descartó que el gobernador pueda salir victorioso: "¿Cómo le va Kicillof? No lo sé, pero puede irle bien. Porque ahí, ¿el verdadero contradictor quién es? Kicillof. Lo otro es el statu quo", analizó.

Para graficar su visión sobre el escenario electoral de 2027, el expresidente recurrió a su propia experiencia en la campaña que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia. "Muchos votaron sin saber pronunciar el apellido Kirchner, porque no sabían quién era. Competía contra Menem, Rodríguez Saá, López Murphy, Carrió. El único que nadie sabía quién era y representaba una novedad era Néstor", recordó.

Y se preguntó si la desilusión social actual podría abrir la puerta a una irrupción similar: "¿Por qué no pensar que aparezca alguien inesperado que convoque el voto de otros?". En ese sentido, mencionó nombres como el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, como figuras potables dentro del peronismo.