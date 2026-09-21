¿Puede Messi ganar su noveno Balón de Oro?

Hace apenas dos semanas, Lionel Messi le puso punto final a más de dos décadas con la camiseta de la Selección argentina, en una carta escrita a mano que llegó tras la dolorosa derrota en la final del Mundial 2026 ante España. Mientras el país todavía procesa esa despedida, France Football confirmó que el rosarino sigue en carrera por un premio que ya es propio: el capitán albiceleste figura entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026, con la chance de romper su propio récord y llevarse una novena estatuilla que ningún otro futbolista tiene siquiera cerca.

Lo que dicen las casas de apuestas

Según los datos de Bet365 relevados al 9 de septiembre, Messi aparece sexto en la carrera, con una cuota de 25 a 1. Por delante suyo están Harry Kane, gran favorito a 4/7; Lamine Yamal, segundo a 4/1; Kylian Mbappé, tercero a 6/1; Rodri, cuarto a 8/1; y Khvicha Kvaratskhelia, quinto a 12/1. Osea que, pese a haber llegado a una final mundialista, la Pulga arranca la recta final de la carrera bien lejos del podio que marcan los pronósticos. Para quienes quieran seguir de cerca cómo se mueve esta cuota hasta la gala de octubre, comparar precios y aprovechar el código promocional Betano Argentina es tan simple como registrarse antes de que arranque a moverse el mercado.

El dato llama la atención si se tiene en cuenta cómo venía evolucionando su cotización durante el propio Mundial. Antes del debut, algunas casas lo ubicaban en cifras extremas, cercanas a 81.000 a 1, un número que reflejaba más escepticismo que otra cosa a los 39 años. Ese pronóstico cambió por completo con el correr de los partidos: tras el hat-trick ante Argelia y el doblete frente a Austria, su cuota llegó a achicarse hasta ubicarlo entre los cuatro candidatos con más chances, empatado con Yamal y Michael Olise. La eliminación en la final ante España volvió a estirar el número hasta el 25 a 1 actual.

Por qué el mercado no lo ve como candidato principal

El Balón de Oro pondera tres criterios: el rendimiento individual, los logros colectivos, y la clase y el fair play. Ahí es donde el caso de Messi se complica un poco. A nivel individual, la Copa del Mundo fue notable: 8 goles y 4 asistencias en 8 partidos, además del Balón de Plata como segundo mejor jugador del torneo, detrás de Rodri. Pero el trofeo colectivo se lo quedó España, no Argentina, y ese detalle pesa fuerte en un premio que históricamente favorece a los campeones.

A eso se suma otro factor que juega en contra: el nivel de la MLS, donde milita con Inter Miami, no tiene el mismo peso a los ojos de los votantes que la Champions League o las grandes ligas europeas donde compiten sus rivales directos. Aun así, la temporada de Messi con Inter Miami fue sólida: 12 goles en 14 partidos de la fase regular 2026, luego de una campaña de 29 goles en 28 encuentros durante 2025.

Lo que viene

La ceremonia se realizará el 26 de octubre en el London Palladium, la primera vez en la historia del premio que se entrega en Inglaterra.

Sea cual sea el resultado en Londres, Messi ya cierra este capítulo de la manera en que lo hizo toda su carrera: discutiendo el premio más importante del fútbol incluso en la temporada de su retiro de la Selección. Ganarlo sería una rareza estadística sin precedentes; no ganarlo no le va a sacar nada a una carrera que ya no necesita más trofeos para confirmarse como la más grande de la historia.

---

La información incluida en esta nota tiene fines exclusivamente periodísticos e informativos. No constituye una recomendación de inversión ni una invitación a participar en plataformas de juego, minería o apuestas en linea. Esta comunicación está dirigida únicamente a personas mayores de 18 años. El medio no organiza ni intermedia en la oferta mencionada, que corresponde exclusivamente a la plataforma referida, la cual define sus propios términos, condiciones y mecanismos de registro. Se recuerda que el juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Para asistencia, comunícate con el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo de la Provincia de Buenos Aires (línea 0800-444-4000).