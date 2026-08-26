Luego de la tormenta: cómo la Argentina recordará el Trofeo del Mundo 2026

En este análisis de 1xBet recordamos los momentos más memorables del Trofeo del Mundo que acaba de llegar a su fin.

Récord perfecto en la fase de grupos

En Norteamérica, nuestra selección compitió en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. En esta oportunidad, el equipo de Lionel Scaloni no subestimó a los rivales más débiles y terminó la fase de grupos con un récord perfecto. Solo México, que jugó los tres partidos con sus fanáticos repletando las gradas, y Francia, nuestro rival en la final de 2022, pueden jactarse de un logro similar. Obtener los nueve puntos posibles es realmente impresionante y ningún equipo pudo lograrlo en el Trofeo del Mundo anterior.

Paso a paso, la Albiceleste derrotó a Argelia por 3-0, a Austria por 2-0 y a Jordania por 3-1. De manera notable, para el minuto 19 del tercer partido, Lionel Messi ya sumaba cinco goles en total.

Los que sorprendieron a todos

En los dieciseisavos de final, nuestros jugadores se enfrentaron a Cabo Verde, uno de los cuatro equipos que hicieron su debut en el Trofeo del Mundo. Parecía que nada podía ser más fácil que derrotar a una selección proveniente de un grupo de islas con menos de 600 000 habitantes. No obstante, los Tiburones Azules no se dejaron intimidar por los jugadores del Inter de Milán, Atlético de Madrid, Chelsea, Liverpool y Manchester United. Es más, lograron empatar el partido dos veces y solo perdieron en el tiempo agregado por un autogol. El equipo de Bubista quedó eliminado en la primera ronda de la fase eliminatoria, pero aun así se convirtió en la mayor sorpresa del torneo.

Una remontada fantástica contra Egipto

En los octavos de final, íbamos perdiendo 2-0 hasta el minuto 79. Imaginate cuánto habían subido las cuotas para nuestra remontada que sí pudimos lograr. Una vez más, Leo fue el protagonista — un auténtico mago del fútbol que pasó de antihéroe a salvador. Probablemente recordás lo que pasó: primero, se perdió un penal; luego, asistió a Cristian Romero y, poco después, anotó él mismo. Se pudo evitar jugar el alargue por segunda vez consecutiva gracias al gol de la victoria de Enzo Fernández en el tiempo agregado.

Un angustioso partido contra Suiza

No se pudo evitar el alargue. En los cuartos de final contra Suiza, el tiempo reglamentario terminó con un empate por 1-1. Durante los siguientes 30 minutos era crucial poder evitar irse a penales, ya que no teníamos ganas de repetir la desafortunada historia de Alemania y Países Bajos. En el segundo período de 15 minutos del alargue, tomamos la delantera gracias a Julián Álvarez y no paramos ahí, ya que cuando el partido estaba terminando, Lautaro Martínez puso el 3-1.

Inglaterra vs. Argentina: un clásico del Trofeo del Mundo

Una vez más, en la semifinal contra uno de nuestros rivales más feroces, tuvimos mucho de qué preocuparnos. Sin embargo, el gol inicial de Anthony Gordon realmente motivó a nuestros jugadores y a partir del minuto 55 atacamos de manera implacable. Al final, las oportunidades se convirtieron en goles, con Lionel Messi asistiendo tanto a Enzo Fernández como a Lautaro Martínez.

El último baile de Lionel Messi

Este brillante futbolista llegó a su sexta Copa del Mundo decidido a ganar su segunda medalla de oro. Leo se ganó su lugar tanto en la selección como en la alineación titular por mérito propio y no por sus logros en el pasado. En Norteamérica, el veterano de 39 años anotó ocho goles y dio cuatro asistencias, mientras establecía y superaba varios récords relacionados con la edad. De cara a la final, Messi era considerado el favorito indiscutible para ganar el premio al Mejor Jugador del torneo en las apuestas a largo plazo de 1xBet, con una cuota de 1.21. No obstante, el 19 de julio no fue un día de triunfo y el premio fue para Rodri.

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