Escándalo en la MLS: Federico Higuaín fue despedido tras ser acusado por abuso físico y sexismo

El argentino dejó su cargo al frente del equipo filial de la franquicia de la MLS luego de recibir una sanción por un incidente durante un partido.

Federico Higuaín terminó su ciclo como entrenador del segundo equipo del Columbus Crew después de un episodio protagonizado con una árbitra durante un encuentro disputado el 23 de agosto. El argentino recibió una suspensión de dos partidos por parte de la liga y posteriormente la franquicia decidió ponerle punto final a su etapa al frente del conjunto que compite en la MLS NEXT Pro.

La controversia se originó cuando Higuaín tomó de la mano a la jueza con fuerza y, de acuerdo con la denuncia que trascendió, le dijo: “No olvides que este es un deporte de hombres”. El episodio derivó en su expulsión inmediata y en una sanción disciplinaria. La Asociación de Árbitros Profesionales de Fútbol (PSRA) cuestionó la pena y consideró que el hecho involucró tanto una agresión física como una conducta sexista.

A partir del pronunciamiento del gremio arbitral, la situación quedó bajo revisión interna dentro del Columbus Crew. La dirigencia evaluó lo ocurrido y finalmente decidió rescindir el vínculo de Higuaín. Según explicó el gerente general Issa Tall, la determinación estuvo vinculada con los estándares de liderazgo y conducta que la organización exige a quienes ocupan cargos dentro de su estructura.

La salida interrumpió el trabajo que el exfutbolista de River, Colón y Nueva Chicago había iniciado a comienzos de 2025. Durante su etapa como entrenador del filial, Higuaín dirigió 55 partidos y consiguió clasificar al equipo a los playoffs de la MLS NEXT Pro. Su recorrido en Columbus también tenía un peso especial por su pasado como futbolista de la institución.

Higuaín fue una figura histórica del Columbus Crew durante su etapa como jugador. El argentino vistió la camiseta del club entre 2012 y 2019 y quedó entre los futbolistas más destacados de su historia, con 203 partidos de temporada regular en la MLS, 57 goles y 63 asistencias según los registros oficiales de la liga. Sin embargo, ahora su vínculo con la institución terminó abruptamente luego del episodio que generó la intervención disciplinaria y el posterior despido.