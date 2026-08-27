Jugó con Maradona en Boca, con Messi en la Selección y es el nuevo DT de Inter Miami

El Inter Miami de Lionel Messi tendría cerrado a su nuevo director técnico argentino, Cristian González, para reemplazar a Ángel Guillermo Hoyos luego de un flojo arranque en la segunda parte de la temporada. El "Kily" podría firmar un contrato de un año como el entrenador del capitán del conjunto "albiceleste", el anuncio se oficializaría en las próximas horas en las redes sociales del club.

El Inter habría llegado a un acuerdo con el entrenador rosarino para que tome el cargo como entrenador principal, en lo que sería la primera experiencia en el exterior para el técnico, cuyo último paso fue por Platense a fines de 2025. Hoyos había llegado al cargo de entrenador de manera interina en abril de este año, tras la salida sorpresiva de Javier Mascherano, quien supo ser campeón de la Major League Soccer (MLS) el año anterior; pero con el buen manejo y una mejora notable en el equipo aún continúa en el cargo.

Las "Garzas" vienen de un inicio muy flojo, en la segunda etapa de la temporada, en el que coleccionan una seguidilla de cuatro derrotas y un empate en el medio en los últimos cinco partidos. En esos partidos, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, pudo convertir 2 goles y dar una asistencia, aunque no alcanzó, teniendo en cuenta que quedó afuera en la primera ronda de la Leagues Cup.

González y Messi se cruzaron por última vez como titulares en la convocatoria de la selección argentina en octubre de 2005, comandada por José Pékerman, en la victoria del conjunto nacional ante Perú por 2-0 en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial 2006 en Alemania.

La última experiencia del Kily como entrenador fue en el fútbol argentino, cuando estuvo al mando de Platense durante cuatro meses: asumió en junio de 2025 y fue destituido en octubre. Anteriormente estuvo en el banco de Unión de Santa Fe, donde logró la permanencia en la Primera División en 2023; al año siguiente clasificó a la Copa Sudamericana. Su carrera en el puesto comenzó con Rosario Central en 2020.