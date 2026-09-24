Adicciones: crean una Mesa Interdisciplinaria para abordar los consumos problemáticos

La Mesa deberá elaborar un diagnóstico sobre los consumos problemáticos y relevar los recursos disponibles para la atención en General Pueyrredon.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves la creación de la Mesa Interdisciplinaria de Abordaje al Consumo Problemático, un espacio que buscará reunir a distintos organismos e instituciones para coordinar políticas de prevención, atención y acompañamiento frente a las situaciones de consumo problemático en Mar del Plata y Batán.

La iniciativa fue impulsada por la concejala Gabriela Azcoitía, del bloque UCR + Nuevos Aires, y establece que la Mesa tendrá como autoridad de aplicación a la Secretaría de Salud municipal. El proyecto ya había obtenido dictamen unánime en la Comisión de Salud y contaba con un informe favorable del Departamento de Salud Mental del Municipio, que había destacado la necesidad de fortalecer una mirada interdisciplinaria y multisectorial sobre la problemática.

La iniciativa busca articular a organismos municipales, provinciales y nacionales, hospitales, universidades y organizaciones sociales.

De acuerdo con la ordenanza sancionada, la integración de la Mesa no es concluyente, ya que la autoridad de aplicación podrá establecer los criterios para la convocatoria, acreditación y participación. Entre otros actores, podrán formar parte representantes de la Secretaría de Salud, el Servicio Municipal de Atención a las Adicciones, Desarrollo Social y Educación, además de los distintos bloques del Concejo Deliberante.

También se contempla la participación de referentes técnicos de universidades públicas y privadas, la Región Sanitaria VIII, el Centro Provincial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, organismos nacionales y provinciales con competencia en la materia, y los servicios de Salud Mental de los hospitales Interzonal General de Agudos y Materno Infantil. La convocatoria podrá incluir además a organizaciones de la sociedad civil con antecedentes en la temática, colegios profesionales del área de salud e instituciones religiosas.

La ordenanza también contempla estrategias de prevención, detección temprana y fortalecimiento de redes comunitarias, con especial atención en niños y adolescentes.

El diagnóstico sobre la situación local

Uno de los principales objetivos establecidos por la ordenanza será elaborar un diagnóstico de los consumos problemáticos en General Pueyrredon. Para eso, la Mesa deberá relevar los recursos públicos y privados disponibles para la atención, identificar los distintos niveles de complejidad y modalidades de tratamiento, analizar la población alcanzada y determinar la capacidad operativa y los criterios de accesibilidad de los dispositivos existentes. También deberá evaluar los resultados de los programas vigentes y, cuando corresponda, proponer una reorientación de los servicios. Otro de los puntos centrales será identificar las barreras administrativas, económicas e institucionales que dificultan el acceso a la atención.

La ordenanza establece además que se deberán diseñar propuestas para mejorar el acceso a los recursos y tratamientos y promover la eliminación de trabas burocráticas para aquellas personas que necesitan asistencia y no cuentan con cobertura social.

El nuevo espacio tendrá también entre sus funciones el desarrollo de estrategias de prevención y promoción de la salud mental, con especial atención en niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. La norma plantea promover acciones intersectoriales para la detección temprana y el fortalecimiento comunitario, además de fomentar la creación de redes barriales y culturales que puedan funcionar como agentes preventivos.

Por iniciativa de Azcoitía, el Concejo Deliberante aprobó la creación de una Mesa Interdisciplinaria de Abordaje al Consumo Problemático.

En sus fundamentos, el proyecto sostiene que existe una brecha entre las personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y quienes efectivamente acceden a tratamientos, con mayores dificultades para los sectores afectados por situaciones de pobreza y exclusión social.

También plantea la necesidad de avanzar hacia modelos de atención integrales y comunitarios, en línea con los principios establecidos por la Ley Nacional de Salud Mental y el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos.

Por otro lado, la Mesa deberá elaborar informes periódicos para dar cuenta de la situación de los consumos problemáticos en el distrito y de los avances en las metas que se establezcan. Además, esos informes deberán ser difundidos públicamente.