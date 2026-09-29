Scaloni dejó muchos títulos y uno muy importante: "Las ganas de seguir están"

La palabra de Lionel Scaloni en conferencia de prensa, previa al amistoso del miércoles frente a Bolivia en Córdoba, era muy esperada. Estaba claro que se le iba a consultar por el posible equipo, pero principalmente si tenía algo para decir de su continuidad o no al frente de la Selección Argentina en diciembre cuando se vence su contrato. Y el entrenador no esquivó ninguna pregunta, contestó todo y se mostó optimista. Además, tocó otros temas importantes, como la camiseta "10" y la capitanía, tras la salida de Lionel Messi.

El posible equipo para mañana, la realidad, era más una cuestión protocolar que de importancia. Porque lo siguiente, fue directo a su posible continuidad y a la foto que se conoció la semana pasada de una reunión con "Chiqui" Tapia. Por eso, sin ocultar nada y con la claridad que lo caracteriza, Scaloni reconoció que "la predisposición para renovar está de las dos partes. Recién empezamos a hablar. Intentaremos volver a hablar en estos días y será cosa de llegar a un acuerdo. Cuando tengamos que comunicar, lo comunicaremos. Lo importante es que la ganas están”.

Con la salida de Messi, se abren varias puertas que el técnico ya tiene definidas. Respecto a la capitania, no escondió nada y dio los nombres de los tres nuevos encargados de llevar la cinta. "El capitán será "Cuti" Romero, que venía siendo el tercero atrás de Leo y Ota, el segundo es Emiliano Martínez y el tercero Lautaro Martínez".

Otra cosa que le iban a preguntar era por la camiseta número 10 y la obligación de usarla en partidos oficiales. Entonces, consultado sobre si Nico Paz o Mastantuono podían ser los "herederos", confirmó que "en estos partidos no la vamos a usar porque en amistosos no es obligatorio, así que el único que se la va a poner es Leo (Messi) en su partido, y después veremos. En Eliminatorias no es que quede fija, pero la idea es que la tenga directamente uno con lo lindo que es llevarla".