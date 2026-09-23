Lionel Scaloni recibió una pésima noticia: las dos figuras que se bajan de la Selección Argentina por lesión

La AFA comunicó que dos de las figuras convocadas por Scaloni quedaron desafectadas del plantel por lesión y se perderan los tres amistosos.

Lionel Scaloni recibió una noticia inesperada en la Selección Argentina de cara a los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, correspondientes a la fecha FIFA de septiembre/octubre. El entrenador no podrá contar finalmente con dos de los futbolistas que habían sido convocados para esta triple jornada: Thiago Almada y Juan Foyth, ambos desafectados por lesión.

La propia Selección Argentina confirmó las bajas a través de sus redes sociales. “Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”, informó la cuenta oficial de la Albiceleste. De esta manera, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni deberá afrontar los próximos compromisos con dos alternativas menos.

En el caso de Almada, el mediocampista ofensivo sufrió un desgarro en el cuádriceps durante su última presentación con River. El futbolista fue titular en la derrota por 2-1 frente a Huracán, pero apenas transcurrieron cinco minutos cuando sintió un pinchazo y pidió inmediatamente el cambio. Los estudios posteriores determinaron la lesión que finalmente lo dejó afuera de la convocatoria.

Foyth atraviesa una situación diferente, aunque también relacionada con una lesión muscular. El defensor arrastra una molestia que sufrió a finales de agosto durante el encuentro frente a Alavés y todavía no logró recuperarse al ciento por ciento. Ante ese escenario, Scaloni y su cuerpo técnico optaron por preservarlo para evitar una nueva complicación física.

La situación del defensor también está atravesada por el largo proceso que tuvo que afrontar durante este año debido a una rotura del tendón de Aquiles, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante un extenso período. Con los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en el horizonte, la prioridad del cuerpo técnico argentino será administrar las cargas y evitar riesgos innecesarios.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández. DELANTEROS : Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales