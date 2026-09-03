El furcio de Milei en Chile: "Nunca nuestro modelo funcionó"

El presidente Javier Milei protagonizó un furcio durante su exposición en el Foro de Madrid, que se desarrolla en Santiago de Chile, cuando se refirió al funcionamiento del modelo económico implementado durante su administración.

“Si analizamos con un mínimo grado de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores, está claro que nunca nuestro modelo funcionó”, afirmó Milei durante su intervención.

Sin embargo, el mandatario se corrigió inmediatamente y continuó con su discurso. “Está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto”, aclaró luego de la frase que llamó la atención durante su presentación.

El episodio ocurrió mientras Milei realizaba una evaluación de su gestión y comparaba su administración con los gobiernos anteriores. La expresión generó repercusión debido a que el Presidente sostuvo primero una afirmación contraria a la conclusión que buscaba plantear.

Después de la corrección, el mandatario continuó con su exposición y volvió a defender las principales líneas de su programa económico. En ese contexto, sostuvo que no modificará el rumbo de las políticas aplicadas por su Gobierno frente a las presiones políticas.

Durante su presentación, Milei también cuestionó la cobertura de los medios de comunicación argentinos. “Resulta bastante curioso porque a veces en la Argentina uno prende el televisor y pareciera que en el país está todo mal”, sostuvo.

El discurso del Presidente también incluyó cuestionamientos dirigidos a distintos dirigentes políticos, entre ellos, apuntó contra al Jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, y realizó reproches al expresidente Mauricio Macri por “dejarse correr” durante su gestión.

En otro tramo de su exposición, convocó a consolidar una “alianza internacional de las ideas de la libertad” y volvió a confrontar con sus adversarios políticos, a quienes calificó como “zurdos mugrosos”.

El Presidente planteó la necesidad de que los sectores identificados con las denominadas “ideas de la libertad” profundicen su coordinación a nivel regional.