“Fernando me dijo que Karina Milei era corrupta": la ex pareja del marplatense Cerimedo apuntó contra el Gobierno

La mujer contó que el consultor político se alejó del presidente porque “tenía un entorno demasiado podrido”.

Nadia Beller, la ex pareja del marplatense Fernando Cerimedo, realizó nuevas declaraciones tras el ataque a balazos que sufrió y apuntó contra la secretaria general de Presidencia: "Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada en la corrupción", en el marco de la Causa Andis.

Desde la clínica Las Américas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, la abogada de 33 años afirmó que mientras mantuvo un noviazgo con el ex asesor del presidente, él le contó sobre distintos negocios espurios que se llevaban a cabo dentro del gobierno actual.

En declaraciones, Beller sostuvo que el consultor político se alejó del mandatario argentino porque "tenía un entorno demasiado podrido" y aseveró que el punto de quiebre ocurrió cuando Cerimedo y Natalia Basil (su esposa), que trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), filtraron los audios en los que Diego Spagnuolo -ex director del organismo- hablaba sobre sobornos dentro de la institución.

Nadia Beller apuntó contra Karina Milei y aseguró que "era corrupta".

"Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció", manifestó la ex novia del actual asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

En otro punto, nombró a Karina Milei: "Solo sé, por boca de él (Cerimedo), que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación", sostuvo

Y además, precisó: "Fernando me dijo: ‘Yo le dije a esta pelotuda (por su esposa) que no se metiera en política porque iba a terminar mal y que íbamos a terminar con la relación rota´".

Según indicó la víctima del ataque a balazos, Cerimedo prefería no ser parte porque "el entorno estaba demasiado podrido" y dentro de la gestión libertaria, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era la persona con la que el consultor político mantenía un vínculo más próximo.

La mujer declaró que Cerimedo planeó el ataque con la intención de silenciarla.

"Su relación más cercana era con Patricia Bullrich, con quien coordinaba cuestiones de seguridad”, señaló y acto seguido nombró también a Victoria Villarruel, ya que confió que uno de los trabajos que realizó Cerimedo fue “una campaña para anular a la vicepresidenta”.

A su vez, este martes la titular de la Cámara Alta se refirió al marplatense con una irónica publicación en su cuenta de la red social X: "Qué rápido envejeció todo", expresó en relación a una publicación que el asesor político realizó en 2024 en la que cuestionaba a la funcionaria y apoyaba a Karina Milei.

Asimismo, también habló sobre la presunta corrupción en la actual gestión de Bolivia y su supuesta relación con nuestro país, y sostuvo que Cerimedo “recibía dinero de la corrupción del gobierno de Paz y lo lavaba en la Argentina” a través de diferentes empresas.

“Tienen de truchas, de construcción, de casas prefabricadas...pero yo nunca quise inmiscuirme. Él decía que facturaba 800.000 dólares mensuales", detalló y añadió: "Lo que yo sé es que en el departamento donde vivíamos había mucho dinero. Una vez atiné a sacarle fotos, pero solo a uno de los cajones. No sé cuánto dinero había. Él además guardaba dinero en maletas”.