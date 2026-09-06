Telekino 2444: un apostador ganó más de $504 millones, una camioneta, un cuatriciclo y una casa amueblada

El sorteo del Telekino número 2444 de este domingo 6 de septiembre puso en juego un pozo de más de 772 millones de pesos más una camioneta, un cuatriciclo - ambos 0 kilómetro - y una casa estilo americana amueblada buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores.

Por tercera vez consecutiva, el pasado 23 de agosto hubo un afortunado ganador que acertó los 15 números y se hizo de un premio de $239.574.043 más un viaje a Europa y un crucero por el Mediterráneo.

Es por eso que este domingo, en el sorteo Tradicional del Telekino, hubo en juego un pozo de más de 504 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más una camioneta, un cuatriciclo - ambos 0 kilómetro - y una casa estilo americana.

Los números que salieron fueron: 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 22 - 24 - 25. En este sorteo hubo un ganador con los 15 aciertos que se llevó un impresionante pozo de $504.089.577 más todos los premios extras. Con 14 aciertos hubo 21 ganadores y cada uno se lleva $676.238

Además se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron: 81.440 (Buenos Aires), 195.405 (Buenos Aires), 463.134 (Corrientes), 523.363 (San Juan) y 703.956 (Buenos Aires). Cada uno se lleva un premio de 3.000.000 de pesos.

Por su parte, el sorteo del Rekino puso en juego un pozo más de 5 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 20 ganadores y cada uno se lleva $262.981.

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $2.500 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.