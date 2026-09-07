Qué dijo Marcela Tinayre sobre la salud de Mirtha Legrand

La hija de la histórica conductora le bajó los decibeles a la situación.

Marcela Tinayre habló sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada en el sanatorio Mater Dei luego de ser diagnosticada con bronquitis, y llevó tranquilidad al referirse a su evolución.

“Hay un parte médico que lo dice todo. Ella está re bien. Le pasa por salidora y hace frío por las noches”, expresó con humor durante un intercambio con la periodista Roxy Vázquez.

La conductora, de 99 años, ingresó este lunes al centro médico para someterse a estudios de control. Según el parte oficial, pasó a una sala común para completar los estudios y continuar con el tratamiento correspondiente. Su familia, además, agradeció las muestras de afecto y respeto recibidas durante la internación.

La Chiqui ya había presentado síntomas de un cuadro gripal y, por precaución, permaneció en reposo en su domicilio. El sábado se ausentó de La noche de Mirtha y fue reemplazada por su nieta, Juana Viale.

No es la primera vez que atraviesa un cuadro similar este año: en abril también tuvo una fuerte bronquitis que la mantuvo alejada durante tres semanas de las grabaciones de su programa. De no mediar cambios, el Mater Dei difundirá un nuevo parte médico el miércoles.

Qué dice el parte médico oficial sobre la salud de Mirtha Legrand

Este lunes, el sanatorio Mater Dei difundió el parte médico oficial sobre Mirtha Legrand, quien permanece internada para realizarse controles luego de ser diagnosticada con bronquitis.

El centro médico informó que la diva pasó a una sala común “para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente”.

“Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”, expresaron también en el comunicado.

La diva ingresó este lunes por la mañana al sanatorio porteño para someterse a estudios de control por el cuadro de bronquitis.