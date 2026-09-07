Deportivo Norte confirmó la fecha de su tradicional torneo de fútbol infantil

La séptima edición del torneo "Pasión Norteña" que organiza Deportivo Norte se desarrollará del 28 de noviembre al 10 de diciembre en su villa deportiva, ubicada en Ruta 2 Km 393 y reunirá a un total de siete categorías que participarán a modo de cierre del calendario 2026.

El Torneo "Pasión Norteña" cumple siete ediciones y se ha vuelto un clásico más en el fútbol formativo de Mar del Plata. Desde la primera experiencia en 2019, la competencia organizada por el club de La Perla ha ido en crecimiento a través del nivel de juego, producto de una mejora general en el Torneo Preparación de la Liga Marplatense hasta las obras que ha realizado Norte en su predio deportivo, lo cual mejoró cada uno de los escenarios donde se desarrollarán los encuentros.

En esta edición, las categorías centrales tendrán como novedad a los jugadores 2016, que actualmente juegan en predécimas en el certamen oficial. A ellos se suman otras tres divisionales mixtas: 2010/2011, 2012/2013 y 2014/2015. Por su parte, en cancha de 9 también habrá novedades. La 2017 será "pura", seguidos por los 2018/2019 y el debut absoluto de los 2020/2021, que se encuentran disputando los diferentes torneos de salón de la ciudad y la zona.

Como parte de la organización, Juan Pablo Fornara expresó que: "Empezamos a trabajar en esta edición hace algunas semanas con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio. Hemos enviado invitaciones a los clubes, principalmente de Mar del Plata, y la respuesta viene siendo positiva". En total, el certamen contará con nueve canchas - 4 de predécimas y 5 de 11- de las que cuatro cuentan con iluminación para recibir a los más de 2500 chicos y chicas que serán los verdaderos protagonistas. Además, Fornara agregó que: "Estamos terminando de definir el cronograma para la rama femenina, que la hemos incorporado en las últimas ediciones y la creemos fundamental hoy en día".

Tal como sucedió en 2025, Pasión Norteña cuenta con App para poder seguir en vivo resultados y tabla de posiciones de cada uno de los encuentros que se vayan disputando. A su vez, la cuenta oficial de instagram @torneopasionnortena irá compartiendo material audiovisual y la cobertura día a día de lo que ocurra en el Predio "Nora Vega".



