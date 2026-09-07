El gesto de Di María con el nene que vendía camisetas junto a su papá y sufrió un brutal robo tras el clásico rosarino

Ángel Di María y su esposa, Jorgelina Cardoso, tuvieron un gran gesto con Nicolás y su hijo.

Ángel Di María y su esposa, Jorgelina Cardoso, tuvieron un gesto especial con Nicolás y su hijo, Eloy, quienes tienen un puesto de camisetas del "canalla" a tan solo metros del Gigante de Arroyito y sufrieron un brutal asalto a mano de delincuentes con indumentaria de Newell's, que se llevaron casi toda la indumentaria que tenían para vender.

El repudiable hecho ocurrió poco después de la finalización del encuentro que enfrentó a los dos equipos de Rosario, cuando los malvivientes descendieron de un vehículo y, de manera eufórica y violenta, fueron derecho a desvalijar el merchandising de Central. "Fue un momento bastante feo, bastante horrible", relató el comerciante en contacto con Rosario3.

Tras conocer la triste historia, "El Fideo" tuvo un conmovedor gesto con la familia: les envió una camiseta firmada con el número 11 en la espalda. Inclusive fue la propia Jorgelina quien se acercó hasta la intersección donde padre e hijo tienen el puesto y les hizo entrega del regalo.

A pesar del mal trago, Nicolás destacó haber recibido varios mensaje de apoyo por verdaderos hincha de "la lepra" —a diferencia de los criminales que, al igual que en todos los clubes, manchan el nombre de la institución—.

Muchos hinchas de Newell’s me mandaron mensajes y estoy re agradecido con la gente. Espero que sirva para crear conciencia (de ser) indiferente a los colores

Por otro lado, Eloy recordó lo sucedido y aprovechó para agradecerle al Fideo por el gesto: “Vinieron y nos arrancaron hasta los broches. Se guardaron todo. Estoy muy feliz con el regalo, cuando llegue a mi casa la voy a colgar en la pared de mi pieza”.