El dólar blue cerró a $1545, apenas por encima del oficial

No hubo cambios durante la jornada del martes.

El mercado cambiario cerró este martes 8 de septiembre con estabilidad en las principales cotizaciones del dólar. Según los valores registrados al cierre, el dólar blue se ubicó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, sin variaciones respecto a la jornada anterior.

En el mercado oficial, el dólar terminó a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, también sin cambios. La cotización de venta quedó de esta manera a $15 por debajo del valor del blue.

A cuánto está el dólar hoy, martes 8 de septiembre.

Por otra parte, el dólar MEP cerró a $1.530,40 para la venta, con una suba del 0,26%, y el contado con liquidación (CCL) se ubicó alrededor de los $1.595.

El dato principal de la jornada dejó es la ausencia de cambios en el dólar blue, que mantuvo tanto su precio de compra como el de venta. Al cierre de hoy continúa apenas por encima del oficial, mientras los dólares financieros mostraron movimientos moderados.

La brecha entre el blue vendedor y el oficial vendedor quedó en torno al 1%.