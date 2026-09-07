El dólar arrancó la semana en alza: a cuánto cotiza este lunes

El dólar oficial comenzó la semana con una suba del 0,4% .

Luego de cerrar la primera semana de septiembre con una caída, el dólar oficial volvió a subir. El blue también avanzó, mientras que el MEP registró una baja.

El dólar oficial comenzó la semana con una suba del 0,4% y este lunes cotiza a $1.477,63 para la compra y $1.529,19 para la venta. El viernes había cerrado con un valor promedio de $1.528,60.

En el Banco Nación, el dólar minorista se mantiene sin cambios y cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta.

La semana pasada, el dólar mayorista había acumulado una caída del 0,3%, la primera desde mediados de agosto. Este lunes volvió a subir y se ubica en $1.502,50 para la compra y $1.511,50 para la venta, con un aumento del 0,23%.

Por su parte, el dólar blue también arrancó la jornada en alza. La cotización informal subió un 0,32% y se consigue a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

Entre los dólares financieros, el MEP bajó un 0,50% y se ubica en $1.518,29. En cambio, el CCL subió un 0,30% y cotiza a $1.587,38