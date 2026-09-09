Video: tomaba cerveza mientras manejaba, no tenía VTV ni seguro y dio un increíble resultado de alcoholemia

Un conductor de 35 años fue detenido en un operativo de control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv). Estaba borracho y, cuando le pidieron la documentación, comprobaron que no tenía el seguro al día ni la VTV. Tampoco llevaba puesto el cinturón de seguridad.

El procedimiento comenzó cuando los agentes hicieron detener la marcha de un vehículo particular y notaron de inmediato que el hombre respondía las preguntas con dificultad. Descubrieron una lata de cerveza guardada en el bolsillo de la puerta de acompañante, confirmando que la persona venía consumiendo alcohol al volante. Sin embargo, al soplar la pipeta, la pantalla del alcoholímetro expuso una cifra contundente que dejó sin palabras a los presentes.

El control de tránsito con test de alcoholemia.

“No tomó un poco, tomó demasiado”

Esa fue la respuesta que ebozaron los inspectores de tránsito. El conductor circulaba sobre la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 15,5, con un nivel de alcohol en sangre de 2,56 gramos por litro, valor que supera por más de cinco veces la tolerancia cero vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia directa del operativo, la Licencia Nacional de Conducir del hombre fue inhabilitada de manera preventiva, a la espera de que la Justicia determine el tiempo definitivo de la sanción. Además, por la sumatoria de las graves faltas cometidas, deberá afrontar un pago superior a los 5,5 millones de pesos en concepto de multas.