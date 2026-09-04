Una alcoholemia descomunal detrás de una peligrosa maniobra: circulaba en contramano y casi choca una ambulancia

El auto incautado en Villa Gesell en el que se movilizaba el hombre alcoholizado.

Un hombre fue interceptado durante la madrugada de este viernes en la ciudad de Villa Gesell sobre la zona de Paseo 146 y Boulevard, luego de circular en contramano y protagonizar una peligrosa maniobra que casi termina en un choque con una ambulancia que se encontraba en el lugar.

Ante el riesgo de que continuara circulando y pudiera provocar un accidente, personal de salud logró detener al conductor y dio aviso a la policía.

Al arribar los efectivos, el hombre se mostró hostil, por lo que fue necesario desplegar varios móviles policiales y personal motorizado de la Secretaría de Seguridad para controlar la situación.

Una vez identificado, personal de tránsito le realizó el test de alcoholemia, que arrojó 2,20 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia del resultado y de la situación registrada, el Fiat Palio en el que circulaba fue secuestrado y trasladado a dependencias municipales.