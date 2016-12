Arroyo y las fotomultas: “La denuncia no es sensata, el proyecto es legal y posible”

El final del 2016 encuentra al intendente Carlos Arroyo con muchos problemas en torno al proyecto de ordenanza para la implementación de las fotomultas en el partido de General Pueyrredon. Un día después de la denuncia que presentó el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani en contra del sistema, lo que determinó la postergación de su tratamiento legislativo hasta el 2017, el jefe comunal salió nuevamente a defender su iniciativa, tal cual lo había hecho la semana pasada con un pedido a los concejales para acelerar su aprobación.

De movida, Arroyo aseguró que “el proyecto es legal y posible” y resaltó que ya “funciona en más de 80 distritos de la Provincia de Buenos Aires, en muchos casos con otros colores políticos”.

Al momento de explicar los pasos a seguir en torno a la propuesta, el titular del Ejecutivo detalló: “Hemos hecho un requerimiento a la Asesoría General de Gobierno. Cuando llegué el 10 de diciembre, me encontré con dos expedientes: uno, el de la basura, que lo firmé; y, el otro, las fotomultas que obtenía el servicio una empresa que de acuerdo a mi conocimiento tenía antecedentes en el mundo del juego. Pero estaba ante una situación crítica de un municipio quebrado. Ese expediente exigía más de 200 millones de pesos que no teníamos y ponía en riesgo las arcas comunales. Ante esto, deseché esa posibilidad y la dejé de lado”, argumentó.

En esa línea, agregó a modo de solicitud: “Es un proyecto que está a consideración del Concejo Deliberante. Espero que los concejales tomen esto como un tema primordial ya que tenemos un alto índice de siniestralidad que cualquier vecino puede ver todos los días. Lo menos que podemos hacer es tomar prevenciones como esto de las fotomultas. Y aclaramos que la municipalidad no desembolsa un solo peso”, valoró.

Con relación a la denuncia del fiscal federal, el intendente señaló sin vueltas: “Al doctor Pettigiani lo conozco, he hablado con él en otras oportunidades. Me asombra que desconozca de los procedimientos administrativos de los que no lo son. Pero no me ha llamado ni a mí ni a otro funcionario mío. Si me lo hubiera pedido, hasta le hubiera dado una copia del contrato. La denuncia no es sensata porque hay una ordenanza en trámite que aún no se sanciona. Para ello debe expedirse el Concejo Deliberante”, concluyó.