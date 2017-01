De la Torre: “Los concejales de la oposición llevan las cuestiones a lugares que no tienen lógica”

El Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, cuestionó a los concejales de la oposición y habló de su relación con el intendente Carlos Arroyo.

En declaraciones a Radio La Red, el funcionario afirmó que “soy un funcionario de la gobernadora que quiere ayudar al intendente Arroyo y a los marplatenses. Vidal tiene un particular cariño por la ciudad y su gente”. “Hay un solo intendente. No existe la figura jurídica de la intervención. Eso un disparate”, aclaró.

Y destacó: “No me toca evaluarlo al intendente. No le doy órdenes, vengo para ayudar. Tengo buenas charlas con él, Arroyo habla y escucha. Intercambiamos ideas para que a la ciudad le vaya lo mejor posible”. “No veo grandes problemas. El gobierno municipal tiene un buen gabinete pero Mar del Platas tiene inconvenientes estructurales económicos que no son responsabilidad de esta gestión municipal”, subrayó el funcionario.

A su vez, el ministro de Gobierno provincial consideró que “es muy grave la estructura de deuda permanente que genera el municipio”.

Por otra parte, el exintendente de San Miguel le apuntó a la oposición. "Hay veces que por oponerse, los concejales de la oposición, llevan las cuestiones a lugares que no tienen lógica. Los políticos no tienen noción de lo que genera en sus declaraciones", dijo el ministro provincial al programa Vencedores y Vencidos.

Sin embargo, De la Torre aclaró: “Me he juntado con sectores de la oposición. Gracias al concejal Lucas Fiorini es razonable el precio del boleto. No era sostenible el precio anterior. Me he juntado con el presidente de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti, y me parece un tipo muy interesante, con buena cabeza. También, mantuve encuentros con el diputado Manino Iriart, quien también está dispuesto a llegar a acuerdos. Además, hablé con Daniel Katz, quien fue un gran intendente”.

A renglón seguido, recalcó: "La inteligencia en la política es buscar soluciones, caminos de encuentro, y lugares de bases para acuerdos. Hay que lograr que los políticos se pongan en positivo y pongan la mirada por arriba de sus intereses personales, tienen que poner el cuerpo por la ciudad. Las crisis políticas provocan que los que tienen dinero para invertir, dejen de invertir, cuando eso sucede se genera menos trabajo. Estas cosas joroban a la sociedad”.

“En la política, el que tiene la razón no importa, lo que importa es como desarmo el nudo. Hemos logrado sacar muchas ordenanzas en las últimas semanas, ahora se trabó un poco el presupuesto y la ordenanza tarifaria, pero estoy seguro que saldrá", concluyó.