Un día histórico para la Unmdp: arrancó la carrera de Medicina con 3.200 inscriptos

El miércoles 15 de febrero de 2017 no será un día más para la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y lo expresado por la coordinadora adjunta de la flamante Facultad de Medicina, Graciela Bordehore, da cuenta de ello: “Si tomamos la historia de esta casa de altos estudios, esto es un anhelo de muchísimos años. De hecho, cuando se creó la universidad, se hizo para que la primera carrera a dictar sea la de Medicina. No se pudo concretar y hoy lo estamos logrando. Es una satisfacción gigante, un logro muy importante”, razonó de movida.

En diálogo con 0223, Bordehore contó que “este miércoles comenzó el primero de los espacios formativos que es el Taller de Introducción a la Vida Universitaria. Y para este jueves arrancará el segundo tramo, que es Aproximación a la Carrera de Medicina”.

Feliz por la amplitud de las dos sedes dispuestas, la directiva especificó: “Se están cubriendo tres bandas horarias, cada una a su vez con dos entradas de alumnos. En el Colegio de Martilleros en un mismo momento alojamos aproximadamente a 650 estudiantes. En el INE, a su vez, se alojan otros 300 por vez. Las clases comenzaron de una manera bastante ordenada, pese a la gran cantidad de estudiantes que tenemos. El lugar físico es suficiente. Hemos diagramado estratégicamente todo para que no haya saturaciones en salidas y egresos. Hay una circulación fluida”, declaró, notoriamente conforme.

En ese sentido, Bordehore precisó que “los que se anotaron fueron 3.200 estudiantes. Y nosotros preparamos un escenario acorde a esa demanda. Luego los inscriptos tuvieron que acreditar su documentación, los que lo hicieron son los que están ya cursando. Los que recién esta semana presentaron los papeles, comenzarán a cruzar próximamente”, describió.

Diana, una de las estudiantes oriunda de Mar del Plata, habló con este medio sobre sus primeras sensaciones: “Me interesó mucho siempre la medicina. No tengo médicos en mi familia, nadie me derivó algún interés. Me gustaría especializarme en ginecología o en clínica médica. La verdad, es que el lugar de cursada es muy lindo”, afirmó, feliz.

Federico, otro de los jóvenes en iniciar la carrera, reconoció: “Hay buenas expectativas, más allá de que estamos medios perdidos por no estar todo organizado, parece que va a andar todo muy bien. Soy visitador médico y es muy importante lo que se logró con esta apertura gratuita de la carrera. Las instalaciones son nuevas, se ven que han trabajo mucho”, deslizó.