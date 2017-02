"Está claro que la empresa nos mintió y que no cumple con la ley", disparó con indignación la mujer.

"Mi marido fue a sacar pasajes a la empresa Tony Tur para viajar el sábado a las 12 a Buenos Aires y lo primero que le dijeron es que no había lugares para esa fecha para discapacitados. Pero cuando insistió, le cambiaron el discurso y le dijeron que no había cupo hasta marzo", contó Silvana a 0223.

Aduciendo que todos los cupos para personas con discapacidad estaban cubiertos hasta marzo, una empresa de micros de Mar del Plata se negó a entregar los pasajes gratuitos para viajar a Buenos Aires a una niña con síndrome de down y a su papá.

Empresa de micros no entrega pasajes a nena con síndrome de down porque "no tiene cupos hasta marzo"

Esa es la respuesta que le dieron en Tony Tur a un hombre que necesitaba viajar a Buenos Aires para llevar a su hija al médico, pese a que una ley nacional establece que las empresas deben reservar lugares para estos casos.