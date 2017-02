Debieron cerrar el Puerto por el fuerte temporal

"Por sudestada, fuertes vientos del sudeste con ráfagas mayores a 30 nudos se debió cerrar el Puerto de la ciudad", informaron desde Prefectura a 0223. Se calcula que esa velocidad corresponde a 60 kilómetros por hora aproximadamente.

Todas las actividades que se desarrollan en el Puerto de Mar del Plata y estaban previstas para este domingo, fueron suspendidas, "incluso una regata organizada por el Club Náutico".

El alerta meteorológica, según explicaron desde la dependencia local, se encuentra vigente hasta las 3 de la mañana del lunes, por lo tanto se cree que hasta ese momento no se retomarán las tareas. "Mientras no bajen las ráfagas, no se abrirá", sentenciaron.

Por otro lado, desde la Municipalidad informaron que los paseos Punta Iglesias y Jesús de Galindez también tuvieron que cerrarse.