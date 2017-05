“De manera permanente nos investiga Asuntos Internos”

El jefe interino de la Policía de la provincia de Buenos Aires Fabián Perroni confirmó que los cinco efectivos policiales detenidos en el marco del operativos “Tacos Blancos” fueron atrapados por personal de la fuerza una vez que la Justicia Federal ordenó su detención. El comisario general agregó que todos ya fueron desafectados de la fuerza.

Tras participar de la conferencia de prensa junto al resto de las autoridades para dar algunos detalles de las medidas que se llevaron adelante entre el domingo y el lunes, Perroni explicó que el área de Asuntos Internos ya estaba al tanto de la investigación en curso. “Apenas la Justicia Federal nos pidió las detenciones, las llevamos adelante y se inició un sumario que culminó con la desafectación de los cinco efectivos”, agregó.

Mientras que los dos primeros policías detenidos trabajaban en la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, el otro detenido en el comienzo de los operativos lo hacía en el servicio de calle de la comisaría cuarta. El lunes al mediodía también detuvieron a un matrimonio que había desarrollado tareas en el Comando de Patrullas y en otras dependencias.

Perroni remarcó que el personal está siempre bajo la investigación de Asuntos Internos, que es la que juzga la actuación más allá del avance de las causas. “Al advertir un acto irregular e iniciar un sumario, los efectivos quedan desafectados aunque algunas veces no hay un delito particular o la Justicia no los detenga o procese”, indicó.

El ex titular de la Departamental local remarcó que la gestión sigue comprometida en la lucha contra el delito, las bandas organizadas, el narcotráfico y los agentes que están fuera de la ley “como sucedió en esta operativo”. “Somos noventa mil policías, y cuando uno comete un acto irregular, lo ponemos a disposición de la Justicia. Pero también resalto a los buenos efectivos que se juegan la vida todos los días a los que les doy todo el apoyo y la conducción”, concluyó.