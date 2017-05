Kama Griffitts: "Van a venir cosas buenas"

Sin prisa pero sin pausa, Kama Griffitts va poniéndose el traje de referente de este Peñarol que empezó a transitar el camino en la primera Liga Nacional de Básquetbol Femenina con una derrota clara ante el poderoso Lanús. Contra las "Granates", la alera estadounidense fue la que más tiempo jugó de los dos equipos y la que más tiros tomó en el suyo. Estuvo en cancha 32 minutos y su planilla mostró 12 puntos con 3-7 en dobles, 1-5 en triples y 3-4 en libres.

En un equipo "Milrayitas" que llegó con poco rodaje y que cometió muchos errores (27 pérdidas), cuando la pelota pasó por sus manos se percibió calma y claridad. Y ella se sintió cómoda asumiendo las responsabilidades ofensivas.

En la previa del partido del sábado a las 21 contra Estrella en Berisso, que también perdió claramente contra Lanús, Griffits analizó el presente del equipo y dejó en claro su creciente ascendencia en el grupo.

- ¿Qué balance hacés del partido contra Lanús?

- Para ser el primer partido creo que jugamos bien. Tenemos que aprender mucho entre todas y seguir entrenando. Solamente van a venir cosas buenas a partir de ahora.

- ¿Qué cosas te gustaron del equipo en el debut

- Me gustó nuestra velocidad. Nosotras somos un equipo rápido pero tenemos que aprender la diferencia entre ser rápidas y efectivas que no es lo mismo que jugar rápido solamente. Cometimos muchas pérdidas, algo que solucionaremos con el correr de los entrenamientos y los partidos.

- Por lo que se vio en el debut, fuiste la principal arma ofensiva del equipo. ¿Creés que apoyándose más en vos el equipo mejorará?

- No lo sé. Tenemos que aprender mucho todas de todas en cuanto al juego. Yo creo que todas queremos tener la pelota en las manos y tomar muchos tiros. Además sé que mi trabajo no es solamente tirar. También me gustaría distribuir el juego y hacer asistencias, porque a esto se gana en equipo.

- ¿Te gusta y te sentís bien en el rol de jugadora desequilibrante?

- Sí, me gusta, pero voy a hacer lo que el entrenador me pida para que el equipo esté cómodo. Si tengo que ser la figura lo asumiré y si me toca alentar desde el banco también me sentiré bien.

- ¿Es linda Mar del Plata?

- Sí, "mucho". La ciudad es muy linda. Y la gente es extremadamente agradable. Todos nos tratan bien.

- Jugaste en Estados Unidos, Portugal, Italia y Dinamarca. ¿Qué cosas distintas pudiste observar en Peñarol en este corto tiempo?

- Su gente. Desde el presidente hasta el último colaborador. Creo que la gente hace grande al club. Mis compañeras también. Toda la organización me gusta.

- Varios equipos de la Liga Nacional tienen muchas jugadoras profesionales, pero en Peñarol la mayoría no toma al básquet como una profesión y tienen que estudiar y trabajar. ¿Qué sentís al compartir equipo con ellas?

- Respeto y admiración. En Portugal también era parecido. Sé que es muy difícil repartir los tiempos para poder hacer todo de forma correcta. Creo que lo primero es el estudio y lo remarco. Les digo que vayan a la escuela o la universidad. En Estados Unidos nos dicen siempre que el estudio va primero y tengo esa mentalidad por eso las aliento a que hagan eso primero, especialmente a las jóvenes, que en este equipo tenemos muchas.