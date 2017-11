Altocamet presenta “Atrapando rayos”, su último disco

Este jueves a las 21.30 en el Teatro Colón la banda marplatense Altocamet lanzará su nueva producción discográfica, “Atrapando rayos”. La fecha, a su vez. será el cierre de la gira que el grupo con más de 20 años de trayectoria ya presentó en San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.

“Atrapando rayos” es un disco que combina shoegaze, dreampop, chillwave y pulso post punky, sin perder la esencia de los marplatenses.

"Saltamos la montañas de un paso, deshacemos la niebla con un soplo, contenemos la lluvia en un vaso, atrapamos rayos sin guantes. El mensaje de Atrapando Rayos parte de un concepto, aceptar utopías como posibilidades, la temática de la canción gira en torno a esa idea, una especie de revisión de lo que se cree que no es posible", contó Mariana Monjeau, interprete de letras y voces Altocamet.

En la postproducción, Altocamet volvió a trabajar con el célebre músico Graham Sutton, líder de Bark Psychosis y productor de discos de Jarvis Coker y These New Puritans. El mastering, lo hicieron con el prestigioso Tim Young, encargado de discos como "Loveless" de My Bloody Valentine, "The Queen is Dead" de The Smiths y "London Calling" de The Clash; y en el arte de tapa, tuvieron la colaboración de Andy Vella, el diseñador detrás de las emblemáticas portadas de The Cure. Como músicos invitados se destaca la participación de Benito Cerati, Paula García de Sobrenadar y Fernando Nalé, entre otros.

El álbum abre con “Tormenta de verano”, un exquisito instrumental lleno de texturas de guitarra que introduce lo que vendrá: un trabajo etéreo, plagado de paisajes atmosféricos y vibraciones que se disuelven en el aire.