Zanella amenaza con irse de Mar del Plata por falta de apoyo del municipio

En octubre de 2015 el Municipio compró las motos. Todavía no las pagó.

El 1º de octubre de 2015, la Municipalidad de General Pueyrredon le compró a la fábrica Zanella, radicada en el Parque Industrial General Savio, motos para equipar a la Policía Local. Hoy, a más de dos años, la empresa todavía no cobró los 600 mil pesos de la operación y amenaza con irse de la ciudad a otra donde “realmente acompañen” y dejar a 80 familias en la calle.

“Siempre hemos tenido la mejor predisposición. Tuve muchas reuniones con el propio intendente Arroyo, pero no logro que nos paguen”, le dijo a 0223 Soledad Fraire, directora de la empresa.

Según relató, la primera respuesta que recibió luego de un largo silencio fue que el municipio pretendía revisar la compra porque había sido concretada por la gestión de Gustavo Pulti. En ese contexto, Fraire señaló que había dejado los vehículos a un valor de costo para apoyar al municipio, aún a costa de no obtener ganancias.

Tras los análisis, la empresaria recibió una propuesta del municipio, con un plan de pago en cuotas. “Era sin ningún tipo de interés, pero igual lo acepté. Después de aceptarlo, me volvieron a contactar para decirme que habían cambiado de opinión, que no me iban a pagar”, relató.

Fraire, a su vez, explicó que más allá de no cancelarle la deuda, la gestión de Arroyo le pidió que le hiciera el servicio postventa a los vehículos que habían comprado. “Y durante un año lo hicimos, yo había dado mi palabra y cumplí. Y esas motos hoy están al servicio de la seguridad de los vecinos de Mar del Plata”, explicó

“No puedo tener una deuda de tres años con la Municipalidad. La verdad que estamos analizando llevarnos la planta a otro lado. Lo lamentamos porque sabemos que los puestos de trabajo generados son importantes para la ciudad, pero hay un montón de municipios que nos ofrecen muchas ventajas para radicarnos”, añadió Fraire que también confirmó que se paralizó la posibilidad de que desembarque la planta automotriz que Zanella tenía previsto radicar en el Parque Industrial.

De hecho, en el último Salón del Automóvil la empresa presentó el Z-Truck que comenzaría a producir en Mar del Plata. Por ahora, esa posibilidad quedó trunca.