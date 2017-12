ExEmhsa: recién en el segundo semestre de 2018 abrirían internación y quirófanos

La eterna espera por la reapertura plena del exsanatorio Emsha, que el Pami definió llamar Bernardo A. Houssay, se extiende. Y los plazos constantemente pospuestos por las autoridades podrían incluso ser mayores, según advirtió en diálogo con 0223 Carina Ponce, titular del área exclusiva para la tercera edad de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

“Lo que hay ahora, como ya se sabe, es atención en algunos consultorios externos y en la parte de cardiología. Pero lo que dice el cronograma de habilitación es que los servicios de quirófano y el área de internación, que es lo que estaría faltando fundamentalmente en Mar del Plata, serían abiertos recién para fines de 2018. En el sanatorio tienen que funcionar los tres niveles de cobertura, eso es lo que se necesita”, detalló Ponce respecto al porvenir del centro de salud de avenida Juan B. Justo.

En esa línea, la funcionaria reconoció que en la actualidad “la atención de los adultos mayores en la ciudad es a demanda y obviamente muy complicada de cumplimentar. Cada trámite de autorización de prestación médica es muy burocrático y hay muchas derivaciones a algunos otros hospitales de la provincia”, describió.

“El problema de la atención en salud para los adultos también existe en el hospital Interzonal. El HPC tiene una cápita determinada y de ahí no se mueve. Faltan prestadores, no sabemos porqué el Pami no arregla nuevos convenios. Hay muchas clínicas de la ciudad, la 25 de mayo, la Pueyrredon, la Colón, que no se suman a brindar servicio cuando la gente se está muriendo”, sentenció Ponce.

Al respecto de lo que sucede en el presente, la referente de la Defensoría explicó: “A muchos adultos mayores en particular, no se los puede someter a trámites imposibles. Todo el tiempo estamos conteniendo diferentes tipo de situaciones y no logramos llegar a un punto de solución”, aseguró.

Consultada por si la problemática en el sector quedará resuelta con el funcionamiento pleno del ahora sanatorio Bernardo A. Houssay, Ponce fue tajante: “No sería la solución total. No generemos la expectativa de creer que con la apertura del exEmsha se soluciona el problema de la salud de la tercera edad en Mar del Plata”.