Universitario vibró con el 36º Seven Semana del Mar

Juventud Unida de Trenque Lauquen se consagró en la Copa de Oro Sub 18.

El Club Universitario de Mar del Plata recibió el pasado fin de semana la 36º edición del Seven Semana del Mar, un clásico anual del hockey local.

Un total de 40 clubes de todo el país compitieron y se divirtieron en las quince canchas del club en el barrio Libertad, con un sábado soleado y caluroso donde se jugaron las zonas y un domingo más fresco que no impidió el éxito de la organización, con las finales de las Copas Oro, Plata y Bronce, y la posterior premiación donde Gustavo Moraza (presidente de Universitario), y los directivos Gabriel Ceratto y Tato Llan de Rosos

En la Copa de Oro, Juventud Unida de Trenque Lauquen se consagró en Sub 18, y Universitario tuvo final entre sus equipos "A" y "B" en Sub 16, consagrándose el primero. En Sub 14, el campeón fue Fisherton de Rosario.

Participaron clubes desde Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Neuquén, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero y varios de la provincia de Buenos Aires, en un certamen netamente federal donde las chicas brindaron juegos emocionantes y con definiciones ajustadas.

A la par de la competición, familias de todo el país aprovecharon las instalaciones de Universitario, que contó con dos buffets, un puesto de venta de merchandising, kioscos, juegos inflables para grandes y chicos, maquillaje artístico y animación.

Dos jornadas a puro hockey, con las delegaciones que volvieron a sus ciudades felices por la organización, y esperando volver en 2018 para la 37ª edición.