Marcos Di Palma se accidentó con su avioneta y dejó sin luz a dos ciudades

El diputado electo por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones legislativas y ex piloto de Turismo Carretera Marcos Di Palma se accidentó en la últimas horas con su avioneta, sin sufrir heridas de gravedad, entre las localidades de Capitán Sarmiento y Arrecifes, a las que dejó sin luz tras golpear contra un cable de alta tensión.

El hecho ocurrió este lunes minutos después de las 11:30 cuando por motivos que se desconocen una de las alas del avión que piloteaba Di Palma golpeó contra un cable de alta tensión y la nave se precipitó a tierra.

El piloto resultó ileso y todo quedó en una anécdota más del historial del ex corredor de automovilismo. Sí resultaron afectados los vecinos de las localidades bonaerenses de Capitán Sarmiento y Arrecifes que por el incidente se quedaron sin luz.

Tras el accidente aéreo, la empresa distribuidora de energía Eden informó "a las comunidades de Capitán Sarmiento y Carmen de Areco que a las 11:32 un avión embistió e interrumpió la línea Arrecifes - Sarmiento de Transba, lo que afectó de manera total el servicio a Capitán Sarmiento y de manera parcial a la cooperativa Carmen de Areco".

#tnylagente ayer Marcos di palma le pega a línea de 66000 Volts que alimenta Areco - Cap. Sarmiento. Pudo aterrizar. pic.twitter.com/P7vbLiCg43 — Ezequiel Mosquera (@EzequielMosque5) December 5, 2017

Al respecto, el secretario Obras Públicas de Arrecife, Rubén Binmelis, informó este martes que el servicio fue restablecido tras varias horas de trabajo. "El servicio se restableció durante la mañana de hoy y ya funciona con normalidad. La reparación de esos cables demandó varias horas", indicó.

El pasado fin de semana, otro de los Di Palma protagonizó un accidente aéreo: Dino, hijo de Patricio Di Palma y sobrino de Marcos.

El piloto del Campeonato Argentino de Rallycross, de 23 años, volaba en un ultraliviano junto con un amigo cuando se le paró el motor y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en un campo, a metros de la casa del ex corredor de Formula 1 Norberto Fontana.

Tras el accidente, el joven relató lo sucedido y dijo: "Como el ultraliviano no planea tuve que ir en picada hacia un campo de avena y fui frenándolo con eso. Cuando quiso tocar el piso porque ya no tenía sustentación se me trabó y dimos un tumbo hacia adelante, pero no pasó más que eso".

El 30 de septiembre de 2000, Luis Rubén Di Palma, padre de Marcos y uno de los ídolos máximos del automovilismo nacional, perdió la vida, a los 55 años, en un accidente aéreo ocurrido en la localidad de Carlos Tejedor, al caer el helicóptero que conducía.