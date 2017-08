Belén Casetta: "Esta vez sí que corrí al límite"

Sin aire, a punto de estallar en lágrimas, feliz como nunca. Belén Casetta dialogó con Gonzalo Bonadeo en la transmisión de TyC Sports y se refirió a su histórica carrera en la final de los 3.000 metros con obstáculos en el Mundial de Londres. La marplatense, con 9m25s99, bajó 10 segundos su récord sudamericano obtenido el miércoles. Terminó undécima entre 14 corredoras de elite.

“No lo puedo creer. Esto de correr con gente es increíble, nada que ver con los Sudamericanos”, declaró al inicio. "Estoy con las pulsaciones a full porque fue una carrera muy dura. En la anterior me había sentido muy bien y me dije: ‘En la final voy a tratar de dar todo’. Y corrí al límite. Las últimas dos o tres vueltas me costaron, pero iba muy enfocada. La iba mirando a la corredora australiana y eso me ayudó. Creo que si hubiera quedado sola, habría sido imposible”, agregó sobre la competencia, en un sprint final fantástico.

🇦🇷 Así llegó Belén Casetta @KzBelen a completar los 3000 metros con obstáculos. La emoción en la meta. pic.twitter.com/6Docv0kppi — Diario Popular 📰 (@populardiario) August 11, 2017



“Este año arrancamos más o menos con el tema de las pretemporadas, pero corrí muy bien en la gira por Estados Unidos y agarré confianza. Después fui a la altura de Cachi a preparar el Sudamericano, en el que conseguí el pasaje al Mundial, y volví a la altura para preparar este torneo. Y acá estamos”, manifestó la estudiante de medicina de 22 años y que