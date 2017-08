Pami estuvo tres días sin sistema: una mujer se desmayó

Los jubilados llegaban a la sede del Pami y tenían que volverse porque no había sistema. Foto: archivo 0223.

“No tenemos sistema, por favor vuelva mañana”, repetían los empleados de la UGL XI de Pami, en Balcarce y Salta. Pero “mañana” tenían que decir la misma frase porque todavía no había solución. Así, en los últimos días se vivieron momentos de tensión con decenas de abuelos que iban a realizar trámites y debían volver a sus casas sin éxito.

La situación llegó a tal punto, que este miércoles, en el tercer día sin atención en la obra social de los jubilados y pensionados, una jubilada se descompensó por los nervios vividos.

“Vine a autorizar una receta, pero me dicen que no hay sistema. Ya es la segunda vez que vengo”, contó un jubilado. Es que además del problema desde la obra social de jubilados y pensionados no difundieron estas dificultades por lo que durante los últimos tres días decenas de personas se acercaban y se enteraban allí del problema

Las autoridades locales de la entidad informaron que se trataba de un problema del sistema a nivel nacional y que no podían aportar ninguna solución desde Mar del Plata. De todos modos, después del mediodía confirmaron que la situación se normalizó y la gente pudo comenzar a realizar sus trámites.