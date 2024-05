Nuevo convenio colectivo: Montenegro tildó de "disparatado" que los cargos municipales sean heredados

Tras la movilización que el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) llevó adelante este miércoles al Palacio Municipal en pedido de “diálogo” para resolver la paritaria trabada desde principios de abril, el intendente Guillermo Montenegro redobló la apuesta y, en el marco de una nueva conferencia de prensa, cuestionó en duros términos el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del sector firmado en 2017 y que la semana pasada fue registrado por el MInisterio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

“El diablo metió la cola”, sostuvo el jefe comunal, donde aseguró que "no fue casualidad” que el ministro Walter Correa haya registrado en este marco el convenio firmado en 2017 entre el entonces intendente Carlos Arroyo y el sindicato. Ante las dudas sobre si el convenio ya se encontraba vigente, al momento de las preguntas de la prensa Montenegro aclaró que "el convenio fue registrado por la Provincia, no homologado". De hecho, el mismo CCT establece que debe ser aprobado por el Concejo Deliberante vía ordenanza, donde el oficialismo tiene mayoría. Igualmente el intendente dio a entender que ante el poco probable caso que sea aprobado, lo vetaría.

En tanto, Montenegro puntualizó cinco nuevas disposiciones que establece el CCT, a las cuales conceptualizó como “disparatadas”. La principal es que “el hijo mayor o mujer de un empleado municipal puede heredar el cargo. No lo vi nunca”, dijo, visiblemente indignado.

Asimismo, comentó que se fija la “imposibilidad de trasladar un empleado si se afecta el principio de unidad familiar, menoscaba su dignidad o afecta moralmente”. Al respecto, manifestó que “esto es subjetivo, por el solo hecho que (el empleado) diga que me afecta moralmente, no se lo puede trasladar”.

Como tercer punto, objetó la implementación de una “recategorización obligatoria”, la cual se deberá realizar a tres años que el agente se jubile, para de esa forma aumentar el haber que percibirá en el futuro. Incluso, “si el cargo no existe, lo tenemos que inventar”. Por el otro, también se modifica el régimen de vacaciones, donde “al otro día que ingresás, ya tenés 30 días de vacaciones”.

Uno de los aspectos más cuestionados fue el aporte solidario y contribución patronal que el Estado municipal deberá girar al STM. Según informó el intendente, equivale al “1% de la masa salarial de los municipales, son 65 o 70 palos por mes para el sindicato, es una contribución sindical que deben hacer los vecinos. Son como 800 palos al año”. Sin dar detalles, también indicó que se establecen “18 tipos de licencias nuevas”.

Como conclusión, Montenegro aseguró que analizan los pasos a seguir para evitar que el CCT se implemente, aunque por el momento no se brindaron precisiones al respecto. “No lo voy a permitir, porque esto afecta los intereses de los vecinos de Mar del Plata. Voy a llevarlo hasta las últimas consecuencias para que esto no se lleve adelante”, finalizó sobre el tema.

En otro aspecto, el intendente informó que tomó la decisión de descontar del sueldo de mayo las horas a los municipales que este miércoles se movilizaron al Palacio Municipal. "Que a mi digan que hay un cese de tareas de 3 horas es un paro. El tipo que no fue a trabajar hoy, se le descontarán las horas, como en cualquier trabajo", indicó. Como ya lo había advertido en otras ocasiones, ratificó que no habrá descuentos a quienes no asistan a trabajar mañana, en el marco del paro nacional de la CGT: “no soy un loco, ni no hay colectivos no les voy a decir que deben venir caminando".