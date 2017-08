El marplatense Matías Catalán firmó con Estudiantes de La Plata

El defensor Matías Catalán se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Estudiantes de La Plata a préstamo por una temporada proveniente de San Luis de México.

El lateral derecho de 24 años se sumó al plantel profesional hace más de una semana a la espera de la rúbrica de su contrato y en la jornada del miércoles disputó su primer amistoso como titular con la camiseta del “León” frente a Vélez Sarfield. En ese encuentro, los dirigidos por Gustavo Matosas ganaron 2 a 0 con goles de Schunke y Gastón Fernández.

De esta manera, la institución que preside Juan Sebastián Verón se aseguró su octavo refuerzo tras las incorporaciones de Mariano Pavone, Pablo Lüguercio, Gastón Campi, Nahuel Estévez, Marco Borgnino, Gastón Fernández y Christian Alemán.

"Yo trato de hacer las cosas bien y si me toca jugar intentaré hacer lo mejor. El técnico es el que decide", declaró en una conferencia de prensa realizada este viernes. "Me enteré de la posibilidad cuando estaba todavía en Tucumán pero como no había nada oficial, y solo eran trascendidos de lo medios, no creía que podía llegar a darse. Después cuando llegué a México me informaron de esta chance y ni lo dudé. Estoy muy contento", agregó. El marplatense destacó la importancia de su buen certamen en la B Nacional, con 41 partidos jugados para San Martín de Tucumán: "En lo personal tuve un buen año y eso hizo que hoy pueda llegar acá. Me sentí muy cómodo".

Matías Catalán comenzó jugando en San Lorenzo de Mar del Plata y en 2011 lo fichó San Lorenzo de Almagro. En el club de Boedo debutó en primera división en 2012 y allí se consagró campeón del Torneo Inicial 2013 y de la Copa Libertadores de América 2014. En total jugó 21 partidos. Luego, fue cedido a Atlético Rafaela (9 encuentros) y a San Martín de Tucumán, donde disputó la última temporada de la B Nacional. Finalmente, este año fue adquirido por San Luis de México, quien decidió prestarlo a Estudiantes de La Plata.