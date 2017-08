Cortan la ruta 11 reclamando por el mal estado de las calles: “Los vecinos que tienen auto no los pueden usar”

Un grupo de vecinos de la zona sur realizan un corte parcial sobre la ruta 11 a la altura del barrio San Patricio, para reclamar por el “calamitoso” estado de las calles. Cuestionan el “olvido” del Estado además en lo referente a la falta de transporte público y seguridad.

“Hace más de un mes que por el estado de las calles, el 221 no está entrando y todo lo que implica eso: no llegar al trabajo, la escuela o cuando llueve, tener que ir a Serena a tomar el colectivo, en medio de la oscuridad o por el barro. Estamos cansados de reclamar por las vías formales y no tenemos respuestas y es por eso que decidimos hacer esto. Nuestra situación es crítica”, contó a 0223, Mirta, una vecina de la zona sur que desde temprano aguantó el intenso frío y decidió reclamar a la vera de la ruta que une Mar del Plata con Miramar.

La situación se agrava, según los vecinos, los días de intensas lluvias, ya que los chicos no pueden ir a la escuela y los que pueden hacerlo, lo hacen con botas, único medio para transitar por el pesado barro.

En ese contexto, Sandra, otra de las manifestantes, cuestionó las tareas que realiza el Emvial en esta zona de la ciudad: “Las máquinas estuvieron el viernes y los camiones estuvieron tirando polvo de piedra y con eso no hacemos nada porque llueve y se va. Encima lo tiraron no en la esquina del jardín donde más se necesitaba”, señaló.

“El polvo de piedra agrava más la situación porque hace una capa impermeable y le cuesta más irse al agua. El piso queda más blando y a pasar los medios pesados, se produce las huellas. Y se transforman (en calles) intransitables. La gente que tiene auto no ha podido usarlo durante días porque no podía salir con él, porque se queda, especialmente sobre la calle 20”, añadió Horacio, otro de los vecinos que criticó los trabajos de vialidad municipal.

La inseguridad

Las condiciones de inseguridad en los barrios del sur es un tema recurrente y que al parecer no ha llegado a solucionarse, según el relato de los vecinos: “Hay inseguridad en las casas, en las calles con motochorros así como arrebatos. Tuvimos hace poco dos reuniones con representantes de las fuerzas de seguridad: nos prometieron que nos iban a mandar policía local o provincial para hacer más rondines, pero vienen dos días y luego se van. Estamos cansados”, expresaron los vecinos.