Se inundaron las calles y 10 personas debieron autoevacuarse en Los Acantilados

Unas 8 viviendas del barrio Los Acantilados se llenaron de agua y unas 10 personas debieron autoevacuarse este lunes a la mañana debido a la crítica situación. Gracias a la ayuda de los vecinos, muchos pudieron regresar a sus hogares para intentar sacar el agua y salvar las cosas de valor.

“Se pudo solucionar entre los vecinos, que hicieron algunas zanjas para que desemboque el agua en otro lado. La peor parte se la llevaron unas 8 casas que están en la zona de las calles 503, 505, 507 entre la 20 y 28. Unas 10 personas debieron autoevacuarse porque les entró en las casas hasta 30 centímetros de agua”, afirmó Cecilia Zampini, presidenta de la Sociedad de Fomento Los Acantilados, en diálogo con 0223.

Para la vecinalista, esta delicada situación “se podría haber evitado con poco, si el Municipio profundiza el zanjeo o pone algún caño para que desempoque el agua hacia la costa. Esto antes no pasaba”, evaluó.

"Juntamos unas 80 bolsas de consorcio que tapan los desagües que van al mar”

Cecilia Zampini señaló que “debido al mal estado de las calles los recolectores de residuos no pasan, se genera basura que luego tapa los desagües. Entre los vecinos hasta hemos juntado unas 80 bolsas de consorcio que tapan los desagües que van al mar”, dijo.

“Entendemos que este sábado la Municipalidad tenía programado comenzar una serie de tareas pero por el mal estado del tiempo no lo permitió. Pero cuestionamos que no tengan diálogo con los vecinos porque hicieron algunas calles que no eran necesarias cuando otras si lo eran por la accesibilidad. Ahora esperamos que Obras Sanitarias nos acerque bidones de agua porque este temporal ha afectado las napas”, concluyó la vecinalista.