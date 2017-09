Monumento al Zorro: “Se puede tomar de superfluo y banal, pero es un homenaje”

Hernán Otero es uno de los miembros de La Taberna del Zorro, la agrupación que impulsó un plan de reconocimiento en Mar del Plata para el actor Guy Williams, el legendario protagonista de la mítica serie del justiciero enmascarado. Conocida la noticia y el proyecto de ordenanza presentado por el concejal Marcelo Fernández, las voces críticas no se hicieron esperar.

La ironía y el enojo manifiesto de varias personas en contra de la iniciativa, generó que Otero y sus compañeros salieran rápidamente a separar los tantos y deslindar de responsabilidades al mencionado edil.

Además de aclarar que el municipio no destinará ningún fondo, el promotor del monumento expresó: “Tenemos en claro que Mar del Plata, como muchos lugares del país, no está pasando un buen momento. Más allá de los intereses políticos, hay una situación que afecta a todos y es entendible la bronca de la gente, pero nosotros no tenemos la culpa por peticionar este homenaje”, razonó.

“Esto, si se quiere definir así, es más infantil que otra cosa. Se puede tomar como superfluo o banal, pero es básicamente un homenaje a alguien quería mucho a este país y que lo sentía como propio”, describió Otero a continuación.

Con el 60 aniversario del surgimiento de la serie en celebración durante este 2017, el integrante de La Taberna del Zorro contó: “La idea de hacer esto viene de hace mucho tiempo. No conocemos a nadie por ahora en ciudad de Buenos Aires que se dispusiera a encarar algo así y se fusionó el interés por el monumento con la posibilidad de hacerlo en Mar del Plata”, describió.

“A nosotros, honestamente, no nos afecta si alguien quiere crear una estatua de otro artista. Ese argumento de que en vez de usar ese dinero hagamos, por ejemplo, un hospital, es no tener armas para discutir contra esto. No será aboliendo esta iniciativa que se logren alcanzar esas tan importantes y nobles metas”, entendió.

En relación a los ataques contra Fernández, Otero concluyó: “Advierto algo que ya es frecuente en nuestra sociedad, y que es la peregrina idea de la imposibilidad de solventar más de dos tareas al mismo tiempo. Según este pseudo-razonamiento, el funcionario en cuestión sería tan criticado y cuestionado ya que, no pudiendo hacer dos cosas a la vez, debería resignar otras tareas mucho más importantes en su gestión, para concretar el emprendimiento del monumento mencionado”.