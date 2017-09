Monumento al Zorro: aclaran que el Municipio no pondrá plata

Se conoció este lunes la iniciativa del concejal de Acción Marplatense, Marcelo Fernández, para emplazar en la intersección de las calles San Martín y Mitre un monumento en homenaje a “El Zorro”, el protagonista de la mítica serie de televisión estadounidense producida por The Walt Disney en 1950. Sin embargo, esta noticia generó una importante polémica en diferentes sectores de la ciudad, y desde la organización que ideó la creación aclararon que no se gastarán fondos públicos para construir la obra.

"Esta es una iniciativa impulsada por el concejal, pero fomentada e ideada por un grupo de personas que nada tienen que ver con el municipio", explicaron desde La Taberna del Zorro, un sitio web para el recuerdo del personaje “El Zorro" y del actor Guy Williams.

Además, aclararon que esta es una iniciativa privada "la cual se hará cargo enteramente de los costos sin gastar dinero de los fondos públicos del municipio marplatense".

"El monumento en cuestión, será, no ya en honor de un personaje como el Zorro, si no en honor del actor Guy Williams", sostuvieron desde la agrupación y añadieron: "Es aquí donde podemos discrepar acerca de los merecimientos de esta figura para tal mención, pero tengamos en claro que es un homenaje a la persona, no al personaje".

Y en ese sentido desde La Taberna del Zorro resaltaron que el artista estadounidense "estaba radicado en nuestro país desde hacía muchos años, al cual quería como propio, llegando incluso a ofrecerse como voluntario para la guerra de Malvinas, un hecho que sólo quienes lo han conocido saben que es cierto".