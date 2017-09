Batán se quedó sin circo: La Audacia debió irse ante el “incumplimiento” del Municipio

Este fin de semana en Batán, se escribió un nuevo capítulo en la tirante relación entre los representantes del circo La Audacia y el Municipio: los artistas habían trasladado la carpa hasta allí bajo la promesa de que la Comuna les brindara luminarias y seguridad para poder desarrollar su espectáculos “a la gorra”. Sin embargo esto no se cumplió y el circo debió abandonar la vecina ciudad.

“Desde hace meses mantuvimos reuniones con representantes del Municipio, tanto de la ciudad de Mar del Plata como en Batán, para que esto fuera posible. En cada una de las reuniones esos representantes manifestaron el deseo de que el Circo estuviera en Batán durante los meses de primavera. Desde un primer momento se les aclaró que para que esto fuera posible era necesario un predio que cumpliera con algunas características básicas: seguridad e iluminación”, explicaron a través de un comunicado por Facebook los artistas de La Audacia, ya que sin estos requisitos remarcaron, cualquier proyecto de este tipo “es inviable”.

“La Delegación Municipal propuso algunos espacios alternativos y se terminó de definir que el Circo se podía ubicar en el predio del Polideportivo Cooperativa Batán. Se aseguró que no iba a haber ningún problema, que el predio tendría iluminación y por supuesto seguridad, eso fue el 26 de agosto pasado”, recordaron.

“Hoy (viernes) el Delegado Municipal, Juan Manuel Tonto, entregó la llave de la reja del predio, un gesto simbólico porque es un espacio que está abierto por todos lados. Donde pasa gente todo el tiempo, donde entran vehículos y donde nadie sabía que ahí se iba a instalar un Circo. Hace más de 20 días que se había coordinado todo para que el Circo estuviera ahí, es decir que había tiempo de avisar y de prever cosas”, continuaron.

“El lunes vemos si se puede hacer algo”

Mientras comenzaron a instalar la carpa, se cruzaron con un grupo de futbolistas que llegaban a entrenar al predio y que desconocían que su canchita iba a ser ocupada por los artistas.

“Nos encontramos con la bronca y el enojo de los que entrenan fútbol ahí, no tienen la culpa ellos, nadie les había avisado nada. Y se pueden imaginar lo que pasó cuando llegaron a entrenar y se encontraron con un grupo de personas delimitando el área para armar un Circo… “

En relación a la falta de seguridad y de las luminarias prometidas por el Municipio, desde La Audacia explicaron que ese punto era muy importante ya que “en verano o en vacaciones de invierno, como el circo tienen actividades todos los días eso no es necesario porque el grupo realiza guardias. Pero con actividades sólo los fines de semana eso no es posible”.

“Hoy (viernes) nos encontramos con una situación que nunca imaginamos. Hablamos cara a cara muchas veces con los responsables, les pedimos ese mínimo compromiso y dijeron que sí. Siempre dejamos en claro que había muchas ganas pero que no había obligación, y siempre dijimos: no nos hagan traer las cosas si no hay nada porque es mucho laburo. Y pasó!”

“A esta hora del viernes, cuando en el predio no hay luz, hace frío, no hay guardia –es decir que hay que quedarse a cuidar todo cuando no era el plan-, hay que desarmar para volver a Mar del Plata y la respuesta es que el lunes vemos si se puede hacer algo… cri, cri! Ya sabemos que están pasando cosas más feas en la ciudad, por suerte esta es una anécdota chiquita nomás”, concluyeron.