Alvarado busca dar el segundo paso en Neuquén

Con la ilusión de seguir por el mismo camino que en el debut, con un buen rendimiento y con contundencia en los metros finales, Alvarado tendrá su primera prueba fuera de casa cuando visite desde las 16 a Independiente de Neuquén por la segunda fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. Como era de esperar, Mauricio Giganti repetirá los mismos once que golearon 3 a 0 a Deportivo Roca.

La semana fue tranquila, pero el "torito" sabe que este partido quizá termine siendo más importante de lo pensado. Porque con la postergación del que debía jugar la próxima semana ante Villa Mitre en el Minella, tendrá dos encuentros seguidos fuera de casa y una fecha libre, en los que deberá sumar para no quedar relegado para la vuelta ante su gente.

De todas formas, el plantel de Giganti no piensa más adelante, buscará dar otro buen paso en Neuquén y volver con puntos en el bolso. Si son tres, sería ideal, pero es conciente que un empate tampoco sería un mal resultado en un torneo donde no todos suman afuera. Lo que es seguro, es que no modificará la idea y volverá a apostar al planteo ofensivo con la firme intención de ser igual de protagonista que en el Minella.

En el caso del local, en el debut perdió 1 a 0 ante Villa Mitre y el entrenador Diego Trotta dispondrá de una modificación, por el ingreso de la habilitación de Federico Cataldi, que ocupará el lateral izquierdo en lugar de Nahuel González, respecto al choque en Bahía Blanca. En tanto, más allá de poder contar con Guido Abayian, mantendrá entre los once a Lautaro Villegas.