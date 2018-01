Carlos Tevez: "Nos patearon dos veces al arco y nos hicieron dos goles"

Carlos Tevez volvió a Boca Juniors y anoche, ante Aldosivi, inició su tercer ciclo en el club "Xeneize". Estuvo activo y participó de varias jugadas. Tuvo un mano a mano que pegó en el palo, asistió a sus compañeros, y en 72 minutos redondeó una buena actuación pese a que su último partido había sido a principios de noviembre.

Tras el compromiso, habló con la prensa, y dijo lo siguiente:

Su vuelta. "Uno tenía que volver y enfrentar esta situación. Traté de hacerlo lo mejor posible. Hacía mucho que no jugaba. Me sentí cómodo y bien. Terminé bien. Traté de ir aflojándome, de jugar a uno o dos toques. Estoy agradecido a todo el mundo por volver a sentir esa sensación de vestir la camiseta de Boca".

El recibimiento afectuoso de los hinchas. "Es importante y me da confianza. Me dan ganas de estar bien, de dar lo mejor para que me puedan disfrutar. Me voy tranquilo y conforme con mi rendimiento", respondió el 32.

Con River el domingo. "Siempre es una motivación extra. Hay que dejar atrás este partido y preparar el otro".

El rendimiento del equipo. "Son partidos de verano. Tratamos de aflojarnos y llegar al partido con Colón más sueltos. No hay que acostumbrarse a perder o que se hable de lo extrafutbolístico. Nos patearon al arco dos veces y nos hicieron dos goles. Hay que salir rápido de esta situación y llegar tranquilos".

El escándalo de sus compañeros colombianos. "Todo el apoyo a ellos. Estamos tratando de ver en qué los podemos ayudar. Es un caso personal. El grupo los apoya".